Raúl Jiménez reveló que su fractura de cráneo aún no está sanada totalmente

Raúl Jiménez aseguró que su fractura de cráneo aún no está sanada en su totalidad (Foto: Reuters/Peter Powell)

En noviembre de 2020 el fútbol mexicano se conmocionó con la lesión que experimentó Raúl Jiménez durante un partido del Wolverhampton pues cuando buscó el esférico en un tiro de esquina chocó con David Luiz, lo que le provocó una fractura de cráneo que lo alejó de las canchas por casi un año.

Ahora de cara a la Copa Mundial de Qatar 2022, el delantero mexicano confesó la situación en la que se encuentra médicamente y reveló los avances de su fractura. A pesar de que a finales de noviembre se cumplirán dos años desde aquel incidente, Raúl aseguró que aún no sana en su totalidad pues la lesión no está “cerrada” al 100 por ciento.

En una reciente entrevista para el programa En Primera Persona de Star+, el canterano del club América habló de cómo ha evolucionado su lesión y el motivo del porqué ha cambiado la banda protectora. Fue ahí en donde contó que hasta ahora su lesión aún no sana ya que el cráneo “no está completamente soldado”.

En un duelo de Wolves vs Arsenal, Raúl Jiménez salió con una fractura de cráneo (Foto: REUTERS/Catherine Ivill)

Raúl Alonso explicó que su cabeza aún conserva una fisura, la cual es difícil que vuelva a cerrarse, según las opiniones que le han compartido los expertos médicos. Pero, a pesar de aquel panorama, Jiménez se mostró tranquilo de su situación médica a escasos días de que empiece la Copa Mundial de 2022.

Recordó cómo ha ido cambiando la banda protectora que debe llevar siempre en cada juego, pues es vital para proteger la zona en donde tuvo la fractura y evitar algún otro golpe que comprometa su salud.

“Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado, es de proyección y no haya un golpe crítico”.

A pesar del preocupante escenario que reveló el Lobo de Tepeji aseguró que es difícil que se vuelva a presentar un choque de la misma forma como la de noviembre de 2020, por lo que compartió que sigue las recomendaciones médicas

“Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”.

Una vez que Raúl Jiménez fue operado y se informó que estaba fuera de peligro tras el fuerte choque con David Luiz, la recuperación del goleador mexicano fue larga. En mayo de 2021 recibió el alta médica y se habló que pronto regresaría a las canchas.

Fue en octubre de 2021 cuando Jiménez volvió a tener actividad con la Selección Mexicana y participó en los primeros juegos de las eliminatorias del Octagonal de Concacaf. Su regreso fue aplaudido por el público mexicano ya que anhelaban ver el retorno del canterano americanista.

Raúl Jiménez confesó que antes le daba miedo cabecear por su fractura en 2021 (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

Su integración a la concentración del Tata Martino fue paulatina y lenta ya que en primera instancia no fue titular y solo entraba de cambio en los últimos minutos de cada partido. Pero conforme fue recuperándose, tomó protagonismo en el equipo azteca.

Para el mismo programa, Raúl también recordó el miedo que sentía cada que le tocaba pelear la pelota en un tiro de esquina pues recordaba lo que experimentó en noviembre de 2020; pero conforme agarró confianza, dejó de preocuparse y siguió compitiendo como normalmente lo hacía.

“La primera vez que me dijeron que me darían balones para cabecear fui con miedo de ver qué pasa y al ver que no pasaba nada ya fue normal. Entrar al campo, ir sin miedo e incluso sigo yendo a la misma zona de primer poste, la zona donde fue el accidente”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: