Por qué Mar y Bárbara de Regil arremetieron contra una de sus fans

Bárbara de Regil constantemente suelve verse envuelta en polémica, pero en esta ocasión no sólo la intérprete de Rosario Tijeras quedó en el ojo del huracán, sino que también su hija Mar se hizo de dimes y diretes con una fan de su mamá.

Fue a través de TikTok donde una joven identificada como Grecia Bazañez (greciabaz) compartió una historia en donde aparentemente la hija de Bárbara de Regil fue prepotente con ella en un bar.

“Yo vivo en un lugar que se llama La Paz, Baja California Sur es un lugar muy chiquito en donde todo el mundo se conoce y aquí en la Paz hay un bar que he visto que varios famositos van, entonces a esta niña (Mar) ya la había visto varias veces, pero no soy su fan, ni nada de eso entonces no le he pedido una foto ni nada de eso porque yo entiendo que ella es una persona como todos nosotros y se la quiere pasar a gusto, entonces qué voy a estar fregando”, comenzó a contar.

Barbara de Regil y Mar de Regil (Foto: Ig marderegil._)

En este sentido, la joven comentó que en una ocasión que acudió a dicho sitio fue al baño con unas amigas y se percató que estaba Mar de Regil, pero, debido a la aglomeración de gente ocurrió un pequeño accidente que desencadenó todo.

“Me acuerdo que paso al área del lavamanos y la niña estaba en el espejo y yo al pasar como habia muchas niñas me tiran mi bolsa y no traía cierre, entonces se me caen mis cosas, mi labial y recuerdo que mi labial cayó justo a lado de sus piernas (de Mar), lo único que hice fue tocarle el hombro super equis y decirle: ‘¿Oye, me puedes pasar mi labial que está justo de ti, por favor?’ la morra me ve, me barre, se voltea y se va”, contó Grecia.

Pero la situación no terminó ahí, ya que Mar de Regil realizó un comentario en dicho video y después lo borró: “Estás muy bonita para andar inventando cosas que no son, te mando muchísimo amor”.

Asimismo, Bárbara de Regil no tardó en defender a su hija y también respondió al tiktok de Grecia: “Uy, una más que se quiere colgar... mami, sí se puede brillar sin tener que hablar de alguien más”.

Después de que la polémica se viralizara, Grecia respondió el comentario de Bárbara de Regil y confesó que previo a toda esta situación, ella se consideraba una admiradora de la actriz.

“Yo era su fan, neta me encantaba ver Rosario Tijeras, pero creo que si me quisiera colgar de la fama de alguien no sería de la de usted ni de la de su hija, la verdad. Yo lo dije, mi contenido no es así, simplemente estoy contando algo que me pasó a mí, a mis amigas y es una mala experiencia, nunca me expresé mal de nadie, ni dije nada malo, sólo hay que tener educación y ya”, sentenció.

Las reacciones en esta red social no se hicieron esperar y varios de los internautas arremetieron contra el par de famosas.

“Solitas se delatan”. “No dijo nombres y no soportaron”. “A parte jamás las mencionaste, ellas mismas se delataron”. “A mí siempre me han dado malas vibras esas dos”. “Ya borró el comentario, no soportó”, fueron algunas de las menciones.

Asimismo, Mar no dejó el tema y desde su cuenta de Twitter arremetió una vez más contra la joven:

“Fuck wey de verdad que la gente inventa lo que sea por hacerse viral , que necesidad”, escribió.

De igual manera, desde un en vivo, la hija de Bárbara de Regil mencionó que no estaba arrepentida por sus acciones.

“No es nada más que una mentira y si no lo fuera yo lo diría y no tengo por qué disculparme con nadie (...) no lo voy a hacer, no voy a disculparme por algo que no hice (...) además, es muy ilógico, esta niña dice que se le cayeron sus cosas (...) ella estaba en el piso, entonces su labial en el pie, entonces ella en el piso me tocó el hombro, no tiene sentido. Si lo vas a inventar, inventalo bien”, sentenció.

Ante esto, los cibernautas de TikTok no le creyeron a la influencer y le comentaron que Grecia mencionó que el labial estaba en el piso, no ella.

“Ella se refería a que su labial estaba abajo, no ella literalmente”. “La chica que cuenta la historia no dijo que ella estaba en el piso buscando su labial por qué obvio no tiene lógica”, colocaron.

