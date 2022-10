Eiza González explotó contra ‘hate’ e hizo una tajante declaración sobre “Daredevil: Born Again”

Eiza comenzó su carrera en melodramas mexicanos y después saltó a la pantalla grande en películas extranjeras. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Desde que Eiza González probó suerte en Estados Unidos ha logrado catapultar su carrera artística con participaciones estelares en Ambulance, Baby: el aprendiz del crimen, Bloodshot, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw y Godzilla vs Kong, entre otras. Por esa razón no resultó extraño que su nombre resonara en redes sociales después de que Marvel confirmó Daredevil: Born Again. Y es que algunos usuarios sueñas con que la mexicana interprete a Elektra en esta nueva entrega.

Hace unos días comenzó a circular un rumor que apuntó que la actriz de 32 años sería la encargada de encarnar a dicha heroína y, como era de esperarse, sus fans manifestaron estar muy contentos por esta enhorabuena y le mandaron sus mejores deseos. Los mensajes llegaron hasta la protagonista de melodramas mexicanos, quien decidió terminar con las especulaciones y se pronunció al respecto a través de Twitter.

Logo de "Daredevil: Born Again". (Foto:: Disney)

Sin tantos rodeos, Eiza González confesó que hasta el momento no ha sido seleccionada para darle vida a Elektra, pero se mantiene trabajando en una serie. Asimismo, explicó que optó por desmentir los rumores debido a la considerable cantidad de hate que recibió.

Siento que simplemente voy a quitarme esto del camino porque, uno, estoy confundida por la cantidad de odio que ha generado y dos, siento que le ahorra energía a la gente. No, no he sido elegida como Elektra en Daredevil. Ya tengo un contrato de exclusividad de serie en curso para 3 Body Problem. De nada.

En una serie del cómic disponible en Disney Plus es Elodie Yung quien interpreta a Elektra. (Captura Instagram: eizagonzalez // Imagen Marvel Cómics)

En otro tuit pidió que usuarios de redes sociales que estén en contra de que ella sea dicho personaje en esta nueva entrega para el Universo Cinematográfico de Marvel dejen de mandarle comentarios negativos, en especial cuando están basados en especulaciones.

Agradecería poder vivir libre de mensajes negativos sobre mí por ¿interpretar/robar? un personaje del que no sé nada. Gracias y les deseo lo mejor.

Hasta el momento solo Salma Hayek ha logrado interpretar a una superheroína del UCM. (Foto: EFE/EPA/VICKIE FLORES)

Eiza González aclaró que no ser considerada para esta película que llegará a los cines en 2024 no significa que esté en contra de las historias de superhéroes, al contrario, en algún momento de su carrera le gustaría ser una heroína o una villana, aunque no mencionó alguno en específico. De ser así, la actriz se sumaría al selecto grupo de actores mexicanos que tras varios años de carrera lograron entrar al UCM, tales como Salma Hayek [Ayak en Eternals], Joaquín Cosío [ Wolverine: la noche larga] y Tenoch Huerta [Black Panther: Wakanda Forever].

Con suerte, podré interpretar a un superhéroe genial en algún momento de mi carrera y será muy divertido y me sentiría honrada de ser considerada. Mientras tanto, estaré viendo Daredevil y enviando todo el amor a ese elenco.

Eiza González en la premier de 'Ambulance' en Londres, Gran Bretaña, el 23 de marzo de 2022. (foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Sus tuits abrieron un debate en los comentarios, mientras unos usuarios de la plataforma concordaron con ella y se sumaron contra el hate, otros lamentaron que no sea Elektra y algunos volvieron a arremeter en su contra por supuestamente creer que lo sería.

“Esto es lo que sucede cuando algunos fanáticos se obsesionan demasiado con los personajes cómicos de superhéroes y los actores que interpretaron previamente a los personajes. Pero espero que seas parte de UCM pronto como uno de los actores principales”. “La gente no sabe de qué hablar o contra quien ponerse. Está aburrida de la vida que viven y hablan sobre tu vida privada/profesional”. “Habrías matado como Elektra si tuvieras la oportunidad”, fueron algunas reacciones.

SEGUIR LEYENDO: