Ricardo Ponce ganó a Marie Wink demanda por abuso sexual y la acusó de difamación

Ricardo Ponce acusó a Maire Wink de haberlo difamado y afectado su imagen pública Crédito: Instagram/@maire_wink y @ricardoponce

En mayo de 2021, la youtuber conocida como Maire Wink acusó a Ricardo Ponce por supuestamente crear una secta y abusar sexualmente de las mujeres que acudían a sus retiros espirituales, quienes se sumaron a las denuncias públicas.

A más de un año de que se diera a conocer este caso, el conferencista anunció a través de un tuit que ganó los dos procesos legales en su contra y señaló difamación por parte de la creadora de contenido.

“Que rico es poder ya men... la madre a todos los idio...s que se creyeron la gran mentira. Ahí les subí mis demandas ganadas para que vean lo pobres de corazón que fueron http://legal.ricardoponce.com”, escribió Ricardo Ponce.

Que rico es poder ya mentarle la madre a todos los idiotas que se creyeron la gran mentira.

Ahí les subí mis demandas ganadas para que vean lo pobres de corazón que fueron https://t.co/IflOXr3mio — Ricardo Ponce (@RicardoPonce82) October 5, 2022

Junto con su mensaje, Ricardo Ponce puso a disposición pública dos documentos en los que se decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra. Un texto fue emitido el 27 de julio de 2021 y el otro el 15 de septiembre del mismo año, en uno de ellos se pudo leer:

“No existe elemento de convicción suficiente que acredite que la conducta que se le atribuye al señalado como activo, la haya exteriorizado sin consentimiento de la víctima, ya que de sus mismas entrevistas se desprende que en el momento de los hechos, el activo le refiere ‘no te voy a obligar pero voy a hacer esto hasta que tu quieras’”

La carpeta de investigación iniciada por las denuncias de Laura Paola Campos Hernández y Maire Kerstin Zalles Torres fue DGEQROO/SOL/063151/2021, correspondiente a la Fiscalía Especializada del Estado de Quintana Roo.

Ricardo Ponce compartió los documentos legales de la FGE de Quintana Roo (Foto:legal.ricardoponce.com/)

En otro de ellos se pudo leer que el delito que se le imputó en julio de 2021 fue el de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, sin embargo el fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de la Libertad Sexual y el libre desarrollo de la Personalidad determinó que el conferencista no es culpable.

A través de un texto en Instagram, Ricardo Ponce se dijo víctima de difamación, pues su imagen se habría visto afectada ya que se generó odio en contra de su persona.

“No crean porque ‘soy espiritual’ no soy humano. Al contrario el más humano de todos y el que más se deja ser. Lo que hicieron no tiene nombre. Hoy después de año y medio ya puedo hablar y estaré haciendo podcast en radio ananda compartiendo todo lo que no sabían de lo hubo atrás y de cada persona que participó.”, escribió.

También se dijo indignado porque hubo muchas personas que hicieron eco de los casos de las aparentes víctimas y colocó lo siguiente: “¡Hagan fila! Que ahora me toca a mi. Nunca volveré a dejar de expresar lo que siento y lo que soy. Hoy mi México me mostró todo el odio que lleva dentro. Les vendieron mi imagen como algo maligno y se lo creyeron. ¡Tristeza total!”

En su cuenta de Instagram, el conferencista también contó todo lo ocurrido en el proceso legal, en dónde acusó a Diego Ruzzarin y Alessandra Rojo de la Vega por haber generado la situación, incluso mencionó que el Partido Verde aportó más de 5 millones de pesos para financiar bots que afectaran su imagen en redes sociales como Twitter.

Fue en mayo de 2021 que Maire Wink se volvió tendencia en redes sociales creando el hashtag #RicardoPonceAbusador por haber denunciado al conferencista Ricardo Ponce Herrera. Por el momento la creadora de contenido no ha emitido ninguna opinión al respecto.

En su momento, Maire Wink señaló que los hechos supuestamente ocurrieron durante un retiro espiritual en Bacalar, Quintana Roo al que fue invitada. Cada entrada VIP ascendía hasta 71 mil pesos mexicanos, siendo de 55 mil pesos la menos costosa.

