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Metrobús CDMX: rutas y horario extendido por México vs República Checa este 24 de junio

El sistema Metrobús ajustará su operación de servicio para que los asistentes al encuentro puedan regresar de manera segura desde el Estadio Ciudad de México

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Metrobús CDMX
Las siete líneas del Metrobús amplían su horario hasta la 1:00 am del jueves 25 de junio; el cierre vehicular alrededor del estadio arranca a las 14:00 horas del miércoles y el transporte público es la única vía de acceso al recinto. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

El Metrobús anunció que operará con horario extendido hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio en sus siete líneas, para que los aficionados puedan regresar a casa después del partido entre México y República Checa en el Estadio Ciudad de México, encuentro programado a las 19:00 horas del miércoles 24 de junio que cierra la fase de grupos del Mundial 2026. La tarifa se mantiene en 6 pesos, sin importar el horario.

La directora del Metrobús, Rosario Castro, lo confirmó a través de su cuenta de X. El anuncio abarca las siete líneas del sistema y se suma a un plan de movilidad más amplio que cierra las calles aledañas al estadio desde las 14:00 horas del miércoles y hasta la 1:00 de la madrugada del jueves. En ese perímetro no circulan vehículos particulares ni motocicletas. El transporte público es la única vía de acceso.

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El partido entre México y República Checa arranca a las 19:00 horas del miércoles 24 de junio; para el regreso, el Metrobús extiende su servicio hasta la 1:00 am en sus siete líneas y el Tren Ligero conecta desde Tasqueña directamente hasta la puerta del estadio. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REENVÍO - REPETICIÓN POR MOTIVOS DE CALIDAD
El partido entre México y República Checa arranca a las 19:00 horas del miércoles 24 de junio; para el regreso, el Metrobús extiende su servicio hasta la 1:00 am en sus siete líneas y el Tren Ligero conecta desde Tasqueña directamente hasta la puerta del estadio. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REENVÍO - REPETICIÓN POR MOTIVOS DE CALIDAD

El Metrobús extiende servicio en 7 líneas

  • Línea 1: de Indios Verdes al Caminero.
  • Línea 2: de Tacubaya a Tepalcates.
  • Línea 3: de Tenayuca a Etiopía / Plaza de la Constitución.
  • Línea 4: de Buenavista a San Lázaro en sus ramales poniente y oriente, de Hidalgo a Pantitlán, de Hidalgo a Alameda Oriente, y de Amajac al Aeropuerto T1 y T2.
  • Línea 5: de Río de los Remedios a Las Bombas.
  • Línea 6: de El Rosario a Villa de Aragón.
  • Línea 7: de Indios Verdes a Campo Marte.

El Tren Ligero conecta desde Tasqueña hasta la puerta del Estadio Ciudad de México

Metrobús CDMX
(@RosarioCastroE)

La ruta más directa en transporte público combina el Metro con el Tren Ligero. El recorrido parte de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro, donde se aborda el Tren Ligero con dirección a Xochimilco. Los aficionados con boleto del partido pueden usar el servicio directo, sin paradas intermedias, hasta la estación Estadio Azteca, a unos pasos de los accesos principales del recinto.

Quienes no tengan acceso al servicio directo pueden bajar en las estaciones El Vergel o Huipulco y completar el trayecto a pie. Ese servicio ordinario se suspende tres horas antes del arranque del partido. El costo del Tren Ligero es de 3 pesos con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que funciona en el Metro y el Metrobús.

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México llega al partido con seis puntos y sin goles en contra

Tren ligero blanco con detalles morados detenido en una estación a cielo abierto, con vías, andén, árboles y vehículos en la calle adyacente
Con México ya clasificado a dieciseisavos de final y República Checa necesitada de un triunfo, el partido del miércoles 24 de junio cierra la fase de grupos; el Metrobús y el Tren Ligero son las opciones de transporte público para llegar y salir del Estadio Ciudad de México. (X/ @STECDMX)

El encuentro del miércoles es el último de la fase de grupos para ambas selecciones. México llega con seis puntos y sin goles recibidos. República Checa acumula un empate y una derrota, por lo que necesita un resultado favorable para avanzar a la siguiente ronda.

El estadio tiene dos partidos más en el calendario del Mundial

El Estadio Ciudad de México recibe dos encuentros adicionales en el torneo. El 30 de junio, a las 19:00 horas, alberga un partido de dieciseisavos de final entre el primero del Grupo A y el tercero de alguno de los grupos C, E, F, H o I. El 5 de julio, a las 18:00 horas, se disputa un partido de octavos de final.

Para ambos juegos, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el mismo esquema: cierre total del perímetro desde seis horas antes del partido y prioridad al transporte público sobre cualquier otro medio de traslado.

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