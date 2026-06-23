Metrobús CDMX: rutas y horario extendido por México vs República Checa este 24 de junio

Las siete líneas del Metrobús amplían su horario hasta la 1:00 am del jueves 25 de junio; el cierre vehicular alrededor del estadio arranca a las 14:00 horas del miércoles y el transporte público es la única vía de acceso al recinto. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

El Metrobús anunció que operará con horario extendido hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio en sus siete líneas, para que los aficionados puedan regresar a casa después del partido entre México y República Checa en el Estadio Ciudad de México, encuentro programado a las 19:00 horas del miércoles 24 de junio que cierra la fase de grupos del Mundial 2026. La tarifa se mantiene en 6 pesos, sin importar el horario.

La directora del Metrobús, Rosario Castro, lo confirmó a través de su cuenta de X. El anuncio abarca las siete líneas del sistema y se suma a un plan de movilidad más amplio que cierra las calles aledañas al estadio desde las 14:00 horas del miércoles y hasta la 1:00 de la madrugada del jueves. En ese perímetro no circulan vehículos particulares ni motocicletas. El transporte público es la única vía de acceso.

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El partido entre México y República Checa arranca a las 19:00 horas del miércoles 24 de junio; para el regreso, el Metrobús extiende su servicio hasta la 1:00 am en sus siete líneas y el Tren Ligero conecta desde Tasqueña directamente hasta la puerta del estadio. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REENVÍO - REPETICIÓN POR MOTIVOS DE CALIDAD

El Metrobús extiende servicio en 7 líneas

Línea 1: de Indios Verdes al Caminero.

Línea 2: de Tacubaya a Tepalcates.

Línea 3: de Tenayuca a Etiopía / Plaza de la Constitución.

Línea 4: de Buenavista a San Lázaro en sus ramales poniente y oriente, de Hidalgo a Pantitlán, de Hidalgo a Alameda Oriente, y de Amajac al Aeropuerto T1 y T2.

Línea 5: de Río de los Remedios a Las Bombas.

Línea 6: de El Rosario a Villa de Aragón.

Línea 7: de Indios Verdes a Campo Marte.

El Tren Ligero conecta desde Tasqueña hasta la puerta del Estadio Ciudad de México

(@RosarioCastroE)

La ruta más directa en transporte público combina el Metro con el Tren Ligero. El recorrido parte de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro, donde se aborda el Tren Ligero con dirección a Xochimilco. Los aficionados con boleto del partido pueden usar el servicio directo, sin paradas intermedias, hasta la estación Estadio Azteca, a unos pasos de los accesos principales del recinto.

Quienes no tengan acceso al servicio directo pueden bajar en las estaciones El Vergel o Huipulco y completar el trayecto a pie. Ese servicio ordinario se suspende tres horas antes del arranque del partido. El costo del Tren Ligero es de 3 pesos con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que funciona en el Metro y el Metrobús.

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México llega al partido con seis puntos y sin goles en contra

Con México ya clasificado a dieciseisavos de final y República Checa necesitada de un triunfo, el partido del miércoles 24 de junio cierra la fase de grupos; el Metrobús y el Tren Ligero son las opciones de transporte público para llegar y salir del Estadio Ciudad de México. (X/ @STECDMX)

El encuentro del miércoles es el último de la fase de grupos para ambas selecciones. México llega con seis puntos y sin goles recibidos. República Checa acumula un empate y una derrota, por lo que necesita un resultado favorable para avanzar a la siguiente ronda.

El estadio tiene dos partidos más en el calendario del Mundial

El Estadio Ciudad de México recibe dos encuentros adicionales en el torneo. El 30 de junio, a las 19:00 horas, alberga un partido de dieciseisavos de final entre el primero del Grupo A y el tercero de alguno de los grupos C, E, F, H o I. El 5 de julio, a las 18:00 horas, se disputa un partido de octavos de final.

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Para ambos juegos, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el mismo esquema: cierre total del perímetro desde seis horas antes del partido y prioridad al transporte público sobre cualquier otro medio de traslado.