México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este martes

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Guardar
Google icon
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 5:00 horas del martes 23 de junio.

PUBLICIDAD

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 00:15

Estado: Demorado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:20

Estado: Demorado

Vuelo: Y49292

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Volaris

Hora: 02:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

En plena gira promocional, Belinda volvió a elogiar públicamente a la cantante argentina

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

Usuarios rescataron un video de 2023 donde Cazzu, Christian Nodal, Rosalía y Rauw aparecen celebrando el Año Nuevo

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio?

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 23 de junio

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 23 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

Fuerzas Federales hallan bodega con más de 24 mil litros de metanfetamina y sustancias químicas en Sinaloa: hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos en festejo con la familia del cantante

Coco Levy responde a filtración de detalles sobre su estado de salud

Gala Montes revela si habría reconciliación con su mamá: “No es que no la quiera”

ENHYPEN y Santos Bravos: fecha, precios y todo sobre su concierto en CDMX

DEPORTES

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy 23 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Qué pasará con Keylor Navas y Pumas: revelan la decisión del arquero con la llegada de Esteban Solari

¿Cuál es el estado de salud de Pierroth Jr.?; familia aclara por qué el luchador se desvaneció

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?