“No me he ido”: Ricardo Ponce dijo que las acusaciones en su contra son porque no se “generó la sanación” y negó los señalamientos por abuso sexual

“Si no hay pruebas legales, señores, no pueden crucificar a otro ser humano”, así fue la respuesta del conferencista Ricardo Ponce tras las acusaciones que la youtuber, Maire Wink, hizo en su contra por presuntamente crear una secta sexual en la cual manipula a mujeres para abusar sexualmente de ellas.

El autodenominado “creador de la auto sanación” respondió ante los señalamientos, mediante un video de Youtube, en el cual rechazó haber cometido los delitos y descartó los rumores sobre su supuesta fuga del país.

“Aquí estoy en México y no me he ido. (...) Ningún ser humano debería crucificar a otro ser humano. Mucho menos en redes sociales y mucho menos sin ninguna prueba legal. Hay personas y medios de comunicación que pretenden crear controversia sin ningún fundamento legal. ”, mencionó.

Aseguró que la polémica iniciada por la youtuber fue producto de una reacción violenta originada tras, supuestamente, no lograr la sanación que su retiro y su mensaje buscan obtener en la vida de quienes asisten a ello.

“¿Qué hay detrás de todo esto? Está muy claro, sé que mi mensaje genera muchas emociones; que toca fibras muy sensibles. Y hace todo eso simplemente para que puedas sanar tu vida. Cuando no se genera esta sanación, lo que se crea es una reacción violenta y eso es lo que pasó en este caso.”, afirmó.

Sin embargo, subrayó que no brindaría más detalles sobre el caso ni la situación legal “hasta que todo quede aclarado” para evitar que la polémica y “los chismes” de la situación aumenten.

“No entraré en más detalles porque no pretendo crear más polémica y no más chismes. Eso no va conmigo. (...) Basándome en todo esto, no voy a dar declaraciones sobre el tema legal hasta que todo quede aclarado”, recalcó.

