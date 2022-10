Michelle Renaud y Matías Novoa confesaron que quieren ser padres

Existen ocho años de diferencia entre los actores. (Foto Instagram: @matlechat, @michellerenaud)

Tras su escandalosa ruptura con Danilo Carrera y rumores sobre un supuesto romance con Osvaldo Benavides, Michelle Renaud confirmó su relación amorosa con Matías Novoa. Los actores no aguantaron más y, aunque hace unos meses aseguraron que no tenían más que una hermosa amistad, por fin gritaron su amor a los cuatro vientos. Aunque tienen poco tiempo juntos, ya tienen planes a futuro: quieren ser padres y formar una familia.

Los protagonistas de melodramas mexicanos concedieron una entrevista para la revista ¡Hola!, donde por primera vez compartieron detalles sobre su romántica historia de amor. La tierna pareja se conoció hace un año, entre cámaras, micrófonos y sets, durante las grabaciones de Doblemente Embarazada 2. En esa ocasión, compartieron créditos como co-protagonistas e inesperadamente esa cercanía dio pie a una cálida amistad.

La actriz mexicana junto a su hijo Marcelo, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado. (Foto: Instagram/@michellerenaud)

Conformé pasó el tiempo se volvieron más cercanos, estelarizaron La Herencia: un legado de amor y afloraron nuevos sentimientos que lograron ocultar hasta el pasado mes de julio, cuando decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Desde ese momento han puesto sobre la mesa distintos temas sobre cómo llevar su noviazgo y su postura sobre construir una familia juntos. Y es que ambos han estado casados y tienen hijos.

Fue bajo este contexto que confesaron: “Nos gustaría ser padres juntos”, pero no dieron más detalles al respecto, por lo que pueden dar la sorpresa en cualquier momento. Eso no fue todo, el chileno contó que se enamoró de su ahora novia desde que la conoció, no solo por su belleza y personalidad, también porque vio cómo es con Marcelo, su hijo.

La telenovela se transmitió en Televisa de marzo a julio de 2022. (Foto: Instagram/@laherencia_tv)

“Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”, declaró para dicho medio.

Durante la mañana de este jueves 06 de octubre los enamorados recurrieron a sus respectivas cuentas de Instagram para compartir con sus seguidores la enhorabuena, están enamorados. Para ello, subieron la portada de la revista ¡Hola! donde aparecen abrazados con una gran sonrisa en su rostro.

(Foto: Instagram/@laherencia_tv)

“La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad”, escribieron Michelle Renaud y Matías Novoa en su post en conjunto. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con mensajes de cariño y buenos deseos para esta prometedora pareja.

“Que viva el amoooooor!!!!”, dijo Karla Díaz. “Si van a envejecer juntos”, continuó Bárbara de Regil. “Que hermosa pareja que viva el amor por siempreee”, dijo Sharis Cid. “Felicidades corazones”, agregó Julián Gil, pero el comentario que más llamó la atención fue el que dejó Daniel Elbittar, quien fue testigo del comienzo de su romance ya que también participó en La Herencia: un legado de amor.

Todos los hermanos del monte sabíamos donde iba a terminar “Sara” y “Juan” [personajes que interpretaron Michelle Renaud y Matías Novoa en la telenovela] jaja los queremos. Me encanta esta pareja. Los quiero

¿Qué había dicho Michelle Renaud sobre su romance con Matías Novoa?

Los dos protagonizan "La Herencia" (Foto: Televisa Espectáculos)

El pasado mes de marzo Michelle Renaud platicó con los conductores de Hoy con motivo del lanzamiento de La Herencia: un legado de amor. En esa ocasión fue cuestionada sobre la posibilidad de que tuviera un romance con el chileno, pues su magia en sus escenas que parecía real.

“Es nuestro segundo proyecto; (Matías Novoa) es un tipazo, es un gran compañero”, inició Michelle ante los señalamientos de la excelente relación que se ha dejado ver en los capítulos de la telenovela y los avances de la temporada general. “Ahorita estoy libre, pero quiero seguir libre. Gracias, pero quiero seguir libre [...] No (los besos no son reales). Somos súper profesionales”, agregó

