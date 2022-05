Michelle Renaud respondió a los rumores sobre su romance con Osvaldo Benavides

Se ha especulado sobre una supuesta relación entre los actores. Instagram: @michellerenaud y @osvaldobenavides

Recientemente, Michelle Renaud se vio envuelta en diversos rumores sobre una supuesta relación con el actor Osvaldo Benavides, pues se especuló que Esmeralda Pimentel y el ya antes mencionado, terminaron su romance debido a Renaud, sin embargo, nada fue confirmado.

Ante esto, Michelle salió a las cámaras del matutino Hoy y aclaró esta controversia: “Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto”, comentó.

Asimismo, confirmó que este tipo de rumores no le hacen daño, incluso, aprovechó e invitó a la audiencia a ver la telenovela en la que participa actualmente.

“A mí no me afecta nada, porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia”, acotó.

No satisfechos con las respuestas de la actriz, los medios insistieron y volvieron a cuestionar a Michelle sobre las especulaciones sobre un amorío con Osvaldo y, sin mayor éxito, Renaud cerró la conversación lanzando un beso a la cámara.

Michelle Renaud ha estado envuelta en diversas especulaciones sobre romances con los medios. (Foto: Instagram @michellerenaud)

El mes pasado, existieron rumores sobre que el artista Osvaldo Benavides dejó su relación con Esmeralda Pimentel debido a un supuesto romance con Michelle Renaud, pues una persona cercana al actor informó el supuesto distanciamiento del actor hacia su pareja, luego de conocer a Michelle en su más reciente rodaje Corazonada.

Tras estos rumores, los famosos buscaron no incrementar las especulaciones, pero recientemente se les vio juntos y muy cariñosos en un viaje al Iztaccíhuatl, donde ambos compartieron fotografías de esta experiencia.

Luego de ello, Renaud y Benavides fueron captados por medio de una fotografía en Instagram en una reunión de la actriz Raquel Garza, quien es una amiga muy cercana a Michelle, lo que lejos de tranquilizar ls habladurías, las avivó aún más.

Los actores sostuvieron una tierna historia de amor. (Foto: @esmepimentel/Instagram)

Cabe destacar, que el término de la relación de Osvaldo y Esmeralda sorprendió a los internautas, ya que el año pasado la actriz mencionó lo que más le atraía de su pareja, tras tres años de relación.

Los actores que formaron parte de la exitosa serie The Good Doctor, publicaron en conjunto una selfie en sus perfiles de Instagram, donde ambos posaron sonrientes para la cámara. Benavides lució una camisa en tono azul grisáceo mientras que Pimentel se dejó ver con la parte superior de lo que podría ser una blusa o vestido de color negro, prenda que llamó la atención por su escote y maga cruzada.

La actriz quiso acompañar el posteo con una probadita de cómo es su relación con el actor de María la del Barrio. La también modelo compartió que uno de los elementos que caracteriza su relación es que ambos disfrutan de la comida: “Lo que más amo de nosotros es que somos un par de tragones! por decir lo menos”, escribió junto a emojis de risa.

Sin embargo, los famosos no se adentraron en detalles y finalizaron su historia de amor. Aún se desconoce por qué ambos decidieron tomar diferentes caminos, ya que, hasta el momento, ninguno ha rendido declaraciones.

La actriz negó romance con el actor (Fotos: Instagram/@michellerenaud/@matlechat)

Por otro lado, Michelle Renaud al romper lazos de amor con el actor Danilo Carrera, también ha sido relacionada con otras personalidades, tal fue el caso de Matías Novoa, no obstante, de manera contundente y directa negó toda especulación de un nuevo romance con su compañero protagónico de la nueva producción de la televisora de San Ángel: La Herencia, un legado de amor.

“Es nuestro segundo proyecto; (Matías Novoa) es un tipazo, es un gran compañero”, inició Michelle ante los señalamientos de la excelente relación que se ha dejado ver en los capítulos de la telenovela y los avances de la temporada general. “Ahorita estoy libre, pero quiero seguir libre. Gracias, pero quiero seguir libre”

