Matías Novoa con Infobae: su debut en Televisa, su papel en “La Herencia” y cómo la actuación lo encontró

Este es el primer protagónico de Matías Novoa (Foto: Instagram/@laherencia_tv)

Matías Novoa es un modelo y actor chileno quien radica en México desde 2007, aunque ha participado en otros proyectos como El señor de los cielos y el reality La Isla; será la telenovela La Herencia: un legado de amor la que marque su debut como protagonista y su primer participación con Televisa.

La producción de Juan Osorio se estrenará el próximo jueves 28 de marzo a las 20:30 horas en el canal Las Estrellas, ante su llegada a la televisión, el actor Matías Novoa explicó a Infobae México que se siente muy nervioso, pues sabe que tiene una gran responsabilidad al interpretar a Juan del Monte, su personaje.

En conversación con este medio, Novoa explicó que al principio sentía rechazo por su personaje y le costó mucho trabajo acoplarse a interpretar al presidente de una empresa aguacatera de relevancia internacional.

“Es completamente diferente a mí, al principio lo rechazaba un poco, porque decía ‘No, pero espérate’ es un hombre super correcto, super tradicional, habla de una forma particular y todo eso es un trabajo que se ha ido logrando cada semana, las primeras fueron muy difíciles, a cuatro meses de grabaciones el personaje ya lo tengo, ya es mío, pero fue un proceso bastante dificil”, compartió con Infobae México.

La Herencia se estrenará el 28 de marzo (Foto: Instagram/@laherencia_tv)

Cabe señalar que la trama de La Herencia gira en torno a un grupo de hermanos que dufren la muerte de su padre y reciben una herencia, la cuál comienza a dar problemas con la aparición de Sara en el rancho, una misteriosa hermana interpretada por Michelle Renaud.

En la historia de este melodrama, Sara y Juan del Monte comienzan a tener un amorío, cabe señalar que, en conversación con Infobae México, Matías Novoa aclaró que todos los hijos de Don Severiano son adoptivos.

Cuando este medio preguntó a Matías cuál era su percepción sobre las telenovelas, el modelo explicó que si le gustaban pero que no seguía fielmente ninguna:

“A mí la actuación me encontró, no es que yo las viera y dijera ‘quiero hacer telenovelas’ sino que primero empezó mi proceso actoral y luego vino ‘voy a empezar a hacer telenovelas’, entonces me di cuenta de que me considero alguien muy sensible”, explicó a Infobae México.

Juan del Monte es un empresario (Foto: Instagram/@laherencia_tv)

Por otra parte, señaló que el tipo de romance que persigue su personaje con el de Michelle Renaud es de sus favoritos: “me gustan las historias de amor, de estos amores prohibidos; a mí me empezó a gustar esta onda de ‘quiero interpretar al protagonista que luche por amor’ y me ha tocado ya varias veces”, mencionó.

El tema de esta telenovela se llama La Malagueña y es interpretado por Ángela Aguilar, al respecto, Novoa explicó a este medio que la canción le pone la piel chinita pues “es muy ad hoc a lo que viene a ser La herencia; particularmente sobre la historia de amor de Juan y Sara”, explicó, dejando en claro que la canción de apertura se corresponde muy bien con el melodrama.

De acuerdo con el actor de El Señor de los cielos; la canción habla de las miradas y precisamente el lenguaje visual de la telenovela tiende a enfocarse a ese par de personajes quienes “siempre se están mirando, siempre estamos jugando con eso, al amor con impedimentos”.

También compartió que trabajar con Michelle Renaud le fue sumamente fácil porque ya habían interpretado a una pareja en una película, así que ya se tienen la confianza para darse consejos sobre las escenas: “Es una persona muy alivianada y muy profesional”, mencionó.

Novoa siente agrado por actuar junto a Renaud nuevamente (Foto: Instagram/@laherencia_tv)

Otros actores que forman parte del elenco de La Herencia son Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil y Mauricio Enao; con quienes Matías Novoa ya formó una hermandad más allá de sus papeles, pues en los días más complicados, las risas en el foro les alegran los días.

“Somos como hermanos en escena y afuera también, hemos disfrutado mucho las grabaciones, es tan grato encontrarte con compañeros dedicados y tan estudiosos”, mencionó a Infobae México.

El caballo de Matías se llama Cuervo (Foto: Instagram/@laherencia_tv)

Matías describió a esta telenovela como un contraste entre la vida campirana y los arduos manejos de dinero del Oro verde mexicano, es decir, los aguacates. Incluso comentó que el negocio de este melodrama está muy relacionado a lo que representan en realidad las empresas que exportan esta fruta.

Además de los retos a los que se enfrentó por conciliarse con su personaje, Matías recibió una capacitación para montar de forma prodigiosa a Cuervo, el caballo con el que le tocó trabajar en La Herencia y con quien congenió totalmente:

“Recibimos una preparación, me volví a conectar con estos animales hermosos, imponentes pero a la vez nobles; ya que estos hermanos crecieron en campo tiene que verse que montan muy bien desde pequeños”, mencionó a Infobae México.

Para lograr conectar con su personaje, Matías tuvo que comprenderlo y dejar de lado los juicios sobre las diferencias que tenía sobre Juan del Monte; “Venía haciendo personajes que tenían un poco de mí, sacaba el lado más “darks” y esta vez no tengo nada que ver con él”, mencionó. Por lo que estudió una y otra vez los libretos “para entender desde dónde hablaba”.

(Foto: Instagram/@laherencia_tv)

“Es primera vez que me toca hacer a un personaje que no se parece nada a mí, empezando por la parte física, cómo se viste, cómo se peina, cómo se mueve en eeste mundo de negocios pues es presidente de la empresa más importante del país y maneja una gran cantidad de dinero, pero a la vez esta parte humana de él, tiene un gran corazón, es líder.” mencionó a Infobae México.

Para poderse adaptar también recurrió a la ayuda del productor Juan Osorio quien, en palabras de Novoa " juega con todo el universo” al llevar un proyecto, pues incluso les da consejos.

Matías Novoa compartió que para entrar en su personaje, él suele aislarse de todo ruido y movimiento en el set, sobre todo en las escenas más importantes pues graban de de 25 a 30 tomas y necesita estar muy enfocado.

Novoa suele aislarse para entrar en personaje (Foto: Cortesía )

Como profesional, Matías Novoa es muy estricto y autocrítico, pues explicó que el día en que esté totalmente conforme con su interpretación, entonces se habrá estancado su labor actoral. “Me exijo de tal manera que doy un 200 por ciento”, reveló a este medio.

Lo que más disfruta de la actuación es vestir la ropa de otra persona y vivir su vida, sin embargo, no suele disfrutar de verse a sí mismo en pantalla.

“Me critico mucho, uno nunca va a estar conforme con lo que está viendo, nunca he dicho ‘Esta escena quedó espectacular no le haría nada más’”, mencionó a Infobae México. También compartió que siempre busca mejorar para sus siguientes participaciones y nunca “se clava” mirando sus proyectos una vez que ya encontró cómo debió haber actuado.

Finalmente, compartió que a él le gustaría dejar una herencia igual a la que su abuelo le dejó, es decir, un amante de la música, del vino y del amor a los animales, pues para Matías es más importante un legado de ese tipo que uno monetario.

SEGUIR LEYENDO: