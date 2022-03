Michelle Renaud negó romance con Matías Novoa: “Quiero seguir libre”

La actriz negó romance con el actor (Fotos: Instagram/@michellerenaud/@matlechat)

Con frecuencia los protagonistas de un melodrama en México son relacionados sentimentalmente por las escenas pasionales o por la gran química que se muestra en pantalla, sin embargo, existen historias que sí traspasaron la televisión y muchas otras más que han sido consideradas por los fans como trucos publicitarios de las televisoras. En esta ocasión a Michelle Renaud y Matías Novoa se les ha relacionado, por segunda ocasión y al fin responden a los rumores.

Para la actriz que está conquistando los proyectos de Televisa Univision los romances o conseguir novio no parecen estar dentro de sus planes personales, por lo que de manera contundente y directa negó toda especulación de un nuevo romance con su compañero protagónico de la nueva producción de la televisora de San Ángel: La Herencia, un legado de amor.

“Es nuestro segundo proyecto; (Matías Novoa) es un tipazo, es un gran compañero”, inició Michelle ante los señalamientos de la excelente relación que se ha dejado ver en los capítulos de la telenovela y los avances de la temporada general. “Ahorita estoy libre, pero quiero seguir libre. Gracias, pero quiero seguir libre”, remató Renaud ante las cámaras del matutino de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Hoy, para que no quedara duda de su respuesta.

Al transmitir algunos cortos de las escenas en las que aparecen besándose, Martha Figueroa, conductora de secciones especiales de espectáculos dentro del matutino, no quedó satisfecha con la primer respuesta y aseguró que era inevitable no ver algo de “magia”, por lo que la actriz nuevamente salió en la defensa de su libertad sentimental: “No (los besos no son reales). Somos súper profesionales”, agregó.

Por su parte, el intérprete de Claudio Fonseti en el melodrama Vencer El Pasado, también habló abiertamente sobre este tema y como su colega, dejó claro que, aunque está soltero, de momento no está interesado en entablar una nueva relación sentimental, confesando cual fue el origen del primer rumor en los medios de comunicación y redes sociales sobre la supuesta relación entre ambos.

“Hicimos una película, grabamos un mes en Acapulco, pero ahí surgieron las noticias (de un supuesto romance). Como dice Michelle también quiero estar solo”, aclaró Matías Novoa que ha participado en otras producciones como El Señor de los Cielos, Doblemente Embarazada - a lado de Maite Perroni- y Enemigo Íntimo.

Aunque sus respuestas no dejaron convencidos a los conductores del matutino de Televisa Univision, los seguidores de ambos han respondido a notas de revistas de espectáculos de circulación nacional que sí han asegurado existe algo más allá de las pantallas, con tuits donde se deja ver su desapruebo a la invasión de la privacidad de cada uno de ellos.

“Michelle es una persona muy linda y no creo que necesite colgarse de un romance”. “Conocí el trabajo de Matías en la película con la RBD pero considero que sería malo fingir una relación cuando apenas inicia su carrera en las telenovelas”. “No estamos en el siglo pasado como para que se necesite invitar una relación”. “Desde que salió en Rebelde creo que ha demostrado que es una chica que sabe lo que hace dentro de la pantalla chica, es absurdo que le inventen cosas así”, escribieron en Twitter.

Anteriormente Danilo Carrera, ex novio de Michelle Renaud, no quiso hablar sobre su relación con la actriz: “No voy a hablar de nada de eso, no insistan porque no hablaré de eso. No tiene nada que ver conmigo, yo la quiero mucho y le mando un beso y que sea la mujer más feliz del mundo, es una súper mujer, súper mamá y no tengo más que decir”, expresó ante las cámaras de Venga La Alegría.

