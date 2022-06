Sebastián Zurita confesó qué pasaría si su padre Humberto buscara el amor tras la muerte de Christian Bach

El hijo del actor dio detalles de la vida sentimental del primer actor (Foto: Instagram/@szuritaoficial)

El matrimonio entre Humberto Zurita y Christian Bach era uno de los más sólidos y admirados dentro del mundo del espectáculo mexicano, el gremio actoral y los fans de los melodramas. Sin embargo, la gran historia de amor no tuvo un desenlace bueno, pues a pesar de que ninguno de los dos hizo algo para estropearlo, la muerte de la querida actriz terminó con la historia de manera drástica.

Los años han pasado y el ahora primer actor continúa vigente en la televisión y las plataformas de streaming con un sinfín de proyectos que lo han catalogado como uno de los máximos exponentes más codiciados y requeridos en latinoamérica. Por ello en más de una ocasión se le ha intentado comprometer con alguna compañera de dichas producciones y aunque nunca se ha confirmado nada, su hijo mayor Sebastián Zurita habló sobre el tema.

En una reciente rueda de prensa, con motivo del próximo estreno -ocho de junio- de la serie El Galán: La TV cambió, él no que protagonizan ambos para Star +, el popular primogénito de la dinastía Zurita Bach aseguró que tanto para él como para su hermano menor Emiliano lo primordial es ver feliz y pleno a su padre, por lo que no le importaría que buscara de nuevo el amor en otra mujer que no fuera su madre.

Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019 por un paro respiratorio (Foto: Instagram)

“Lo que haga feliz a mi papá; creo que eso es lo más importante”, advirtió Sebastián a los medios de comunicación. “Somos una familia y estamos aquí para verlo feliz. Para mí eso es dejarlo a él, a sus tiempos. Y si se enamora o no a nosotros [sus hijos] siempre nos va a tener”, expresó.

El protagonista de otras grandes producciones como En Nombre Del Amor, El juego de las llaves y Cómo Cortar a tu patán agregó lo feliz que lo hacer ver y saber que su padre sigue teniéndole un gran cariño y admiración a la fallecida actriz, pues a pesar de que desde el 26 de febrero del 2019, a sus 59 años, ella partió , cada día que pasa la ha recordado con el gran amor que vivieron profundamente en vida.

“Me da mucho gusto el amor que mi papá todavía le tiene [a mi madre Christian Bach], que todos le tenemos. A él le gusta compartirlo con la gente; porque, la verdad, es que el público ha sido excepcional con mi mamá y cuando pasó todo lo que pasó [su muerte] fue un gran abrazo de la gente que siguió su carrera. En ese sentido es solamente seguirla celebrando”, comentó.

El actor apoya a su padre

A pesar de que Humberto Zurita ya podría ser considerada una persona de la tercera edad, su hijo no considera que ello sea un impedimento para que siga laborando de manera seguida como lo ha hecho en los últimos años, sumándose al grupo de primeros actores que pese a todo pronóstico -como Silvia Pinal, Ignacio López Tarso o Jacqueline Andere-, aunque con muchos años más que él, no dejan su gran amor por la profesión.

“Tiene más trabajo que mi hermano [Emiliano] y yo juntos. Está bookeado hasta el 2025 y puros protagonistas o antagonistas”, concluyó.

El Galán

La serie se estrena en unos días (Star Plus)

El Galán: La TV cambió, él no narra la historia de un galán de telenovelas que ganó fama a inicios de los años 90, pero que actualmente es considerado un don nadie. No hay éxito más que el que se quedó en el pasado y tendrá que averiguar él mismo a su avanzada edad la forma de integrarse a un mundo moderno en la pantalla chica. Humberto Zurita y su hijo, Sebastián Zurita, protagonizan este irreverente título original de Star+ que llegará en unos días.

