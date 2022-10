Regina Castro, hija menor de Angélica Rivera, reapareció dándole un apasionado beso a su novio

(Foto: Ig reginacastroooo)

Tras ser la Primera Dama de México durante el periodo en que Enrique Peña Nieto estuvo como mandatario del país, Angélica Rivera y sus hijas estuvieron en el ojo público. Sin embargo, al finalizar el sexenio del priista y darse a conocer que la pareja se divorciaría, La Gaviota y sus familiares decidieron alejarse del foco.

Sin embargo, para aquellos conocedores de esta parte de la socialité mexicana, cualquier detalle resulta imposible de pasar desapercibido y ahora que Regina Castro, hija menor de la ex actriz de Televisa, compartió algunas fotografías sobre su relación con un misterioso joven, las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se han detenido.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la hija de José Alberto El güero Castro compartió una serie de imágenes en donde se le puede apreciar sumamente enamorada de un joven identificado como Mark Lirnyk.

“Tu día, te amo”, escribió la joven de 17 años en la descripción de la publicación.

En las fotos se puede observar que el novio de Regina porta una cabellera negra larga y tiene un estilo casual de vestimenta. Por su parte, a la hija de La Gaviota se le ve muy sonriente y en una de las imágenes la pareja aparece dándose un beso en los labios.

Esta no es la primera vez que Castro coloca en redes sociales fotografías con Mark, ya que hace tres meses también colocó algunas con el joven, sin embargo, en ese entonces no era tan clara la relación que ambos mantenían.

Los halagos por parte de los seguidores de Regina no han parado y varios se han mostrado felices de ver a los novios tan enamorados.

“Son tan guapos”. “Guapuras”. “Felicidades guapos”. “Cuties”. “Tiernos”, son algunas de las menciones en Instagram.

Qué ha pasado con las demás hijas de Angélica Rivera

Hace unos días, Fernanda Castro, hija de la actriz Angélica Rivera y el productor El Güero Castro debutó en el mundo de la música con su nuevo sencillo Me Da Igual. Esta canción llegó a las plataformas digitales luego de que la joven se graduara de la carrera Professional Music en la prestigiosa academia de música, Berklee College of Music.

Su más reciente producción forma parte del EP que se lanzará a inicios del 2023 el cual llevará por nombre Mejor que Nunca.

Las hermanas Castro disfrutaron de unas relajantes vacaciones familiares en Europa.

Esta composición creada por Patricio Notholt “es una canción muy especial para mí, ya que es la única de mi EP que no la escribí, pero siento mucha felicidad de cantarla”, contó Fernanda.

Por su parte, Sofía Castro también reapareció en en agosto pasado para defender a La Gaviota, pues medios de comunicación la cuestionaron sobre la situación legal en la que se encuentra su madre.

Ante esto, la joven apuntó que no estaba interesada en emitir alguna opinión al respecto, pues estaba confiada de que La Gaviota no era culpable de nada de lo que se le acusaba.

“No voy a hablar al respecto, porque es algo que no me incumbe, no es cierto (...) eso ya pasó, mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá entonces también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema”, sentenció la hija de El Güero Castro.

