México

Ariadna Montiel descarta a Saúl Monreal como candidato de Morena para la gubernatura de Zacatecas

Saúl Monreal Ávila ha manifestado públicamente en varias ocasiones su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas

Guardar
Google icon
Ariadna Montiel
CIUDAD DE MÉXICO, 18MAYO2026.- Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, acompañada de Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido, ofrecieron una conferencia de prensa durante la mañana de este lunes. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Ariadna Montiel descartó este lunes que Saúl Monreal pueda ser el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas en 2027: el senador es hermano del actual gobernador del estado, David Monreal Ávila, y las reglas internas del partido prohíben que familiares transmitan el poder de un cargo a otro.

La presidenta nacional de Morena hizo el anuncio durante una conferencia de prensa ofrecida la mañana del lunes 18 de mayo, acompañada de Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido. Montiel fue directa: el nepotismo que identificó como sello del PRI no tendrá cabida en el movimiento.

PUBLICIDAD

“Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a ser parte del nepotismo que fue característica del PRI, esas son las reglas”, dijo Montiel.

Saúl Monreal
La presidenta nacional de Morena descartó al senador Saúl Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027, al señalar que el partido no permitirá que familiares transmitan el poder entre cargos públicos. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Morena no permitirá la transmisión familiar del poder

La lideresa morenista explicó que la posición del partido es firme y que aplica de manera general, no solo para el caso de Zacatecas. “Se ha dicho con mucha claridad que no podrán participar en Morena familiares que digamos, quieran transmitir el poder de un cargo que se tiene a otro. Entonces eso en Morena no va a pasar”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Montiel anunció que en los próximos días sostendrá un diálogo formal con el senador. Adelantó que ya tuvieron un breve contacto telefónico durante el congreso nacional de Morena, y que confía en llegar a una conciliación. “Yo en los próximos días voy a platicar con Saúl... estoy segura que Saúl, que es un compañero que viene en nuestro movimiento desde hace muchos años, vamos a encontrar un diálogo que ayude al movimiento”, afirmó.

El senador, entre la lealtad al movimiento y su aspiración

Ariadna Montiel anunció que dialogará con el senador Saúl Monreal tras descartar su candidatura a la gubernatura de Zacatecas, donde su hermano David Monreal Ávila gobierna actualmente. (Crédito X | @Saul_MonrealA)
Ariadna Montiel anunció que dialogará con el senador Saúl Monreal tras descartar su candidatura a la gubernatura de Zacatecas, donde su hermano David Monreal Ávila gobierna actualmente. (Crédito X | @Saul_MonrealA)

Saúl Monreal Ávila ha manifestado públicamente en varias ocasiones su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas. La aspiración del legislador genera tensión dentro del partido, pues su hermano David Monreal Ávila ocupa actualmente la gubernatura del estado, y otro hermano, Ricardo Monreal Ávila, coordina la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Montiel reconoció la trayectoria del senador dentro de la Cuarta Transformación y dejó abierta la puerta al diálogo, aunque sin concesiones sobre el fondo. “Yo sé que Saúl es un compañero que sabe el momento que estamos pasando y ha luchado junto con nosotros y vamos a lograr una conciliación”, señaló.

La presidenta de Morena subrayó que su misión abarca a todos los estados con elecciones en 2027. “Haré todo lo que tenga que hacer en Zacatecas, en Chihuahua y en todos los estados para que haya unidad en nuestro movimiento”, concluyó.

Temas Relacionados

Ariadna MontielSaúl MonrealMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El video que José Alfredo “N” grabó días antes lo hizo el sospechoso de la masacre de Tehuitzingo, pero su familia defiende su inocencia

La fiscal Idamis Pastor Betancourt apunta a un conflicto familiar por tierras como móvil de la masacre que dejó 10 muertos

El video que José Alfredo “N” grabó días antes lo hizo el sospechoso de la masacre de Tehuitzingo, pero su familia defiende su inocencia

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

Este es el calendario judicial de los próximos meses contra líderes y operadores del Cártel de Sinaloa

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

Anfibium CDMX: horarios, dirección y cómo visitar el Museo del Axolote en Chapultepec

El recinto, inaugurado en 2023, alberga cientos de ajolotes en distintas fases de desarrollo

Anfibium CDMX: horarios, dirección y cómo visitar el Museo del Axolote en Chapultepec

Chef Herrera estalla y sanciona a Lancer por conducta inapropiada en MasterChef 24/7

Los chefs o tardaron en marcar límites en la segunda jornada del reality culinario

Chef Herrera estalla y sanciona a Lancer por conducta inapropiada en MasterChef 24/7

Lorenzo Córdova aclara que el INE no validó la elección de Rocha Moya en Sinaloa y sí denunció violencia

El exconsejero presidente del INE aclaró que quien validó el triunfo fue el Tribunal Electoral estatal, en una resolución impulsada por la magistrada Aída Inzunza, hermana del hoy senador Enrique Inzunza

Lorenzo Córdova aclara que el INE no validó la elección de Rocha Moya en Sinaloa y sí denunció violencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

“El Cóndor”, exguardaespaldas del Chapo Guzmán, promueve amparo y asegura estar detenido de manera ilegal

Aplazan audiencia en EEUU de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo

Definen fecha para la audiencia en EEUU de Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Leonardo Aguilar responde a baja asistencia en Zacatecas con promesa de presentarse cada año

Leonardo Aguilar responde a baja asistencia en Zacatecas con promesa de presentarse cada año

Chef Herrera estalla y sanciona a Lancer por conducta inapropiada en MasterChef 24/7

Los mejores memes y reacciones en redes por el cartel del Corona Capital 2026

“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

Michel, hijo de Verónica Castro, revela cómo es la relación entre la actriz y Cristian tras escándalo: “No se entienden”

DEPORTES

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026