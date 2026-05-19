Ariadna Montiel descarta a Saúl Monreal como candidato de Morena para la gubernatura de Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO, 18MAYO2026.- Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, acompañada de Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido, ofrecieron una conferencia de prensa durante la mañana de este lunes. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Ariadna Montiel descartó este lunes que Saúl Monreal pueda ser el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas en 2027: el senador es hermano del actual gobernador del estado, David Monreal Ávila, y las reglas internas del partido prohíben que familiares transmitan el poder de un cargo a otro.

La presidenta nacional de Morena hizo el anuncio durante una conferencia de prensa ofrecida la mañana del lunes 18 de mayo, acompañada de Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido. Montiel fue directa: el nepotismo que identificó como sello del PRI no tendrá cabida en el movimiento.

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“Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a ser parte del nepotismo que fue característica del PRI, esas son las reglas”, dijo Montiel.

La presidenta nacional de Morena descartó al senador Saúl Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027, al señalar que el partido no permitirá que familiares transmitan el poder entre cargos públicos. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Morena no permitirá la transmisión familiar del poder

La lideresa morenista explicó que la posición del partido es firme y que aplica de manera general, no solo para el caso de Zacatecas. “Se ha dicho con mucha claridad que no podrán participar en Morena familiares que digamos, quieran transmitir el poder de un cargo que se tiene a otro. Entonces eso en Morena no va a pasar”, sostuvo.

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Montiel anunció que en los próximos días sostendrá un diálogo formal con el senador. Adelantó que ya tuvieron un breve contacto telefónico durante el congreso nacional de Morena, y que confía en llegar a una conciliación. “Yo en los próximos días voy a platicar con Saúl... estoy segura que Saúl, que es un compañero que viene en nuestro movimiento desde hace muchos años, vamos a encontrar un diálogo que ayude al movimiento”, afirmó.

El senador, entre la lealtad al movimiento y su aspiración

Ariadna Montiel anunció que dialogará con el senador Saúl Monreal tras descartar su candidatura a la gubernatura de Zacatecas, donde su hermano David Monreal Ávila gobierna actualmente. (Crédito X | @Saul_MonrealA)

Saúl Monreal Ávila ha manifestado públicamente en varias ocasiones su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas. La aspiración del legislador genera tensión dentro del partido, pues su hermano David Monreal Ávila ocupa actualmente la gubernatura del estado, y otro hermano, Ricardo Monreal Ávila, coordina la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

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Montiel reconoció la trayectoria del senador dentro de la Cuarta Transformación y dejó abierta la puerta al diálogo, aunque sin concesiones sobre el fondo. “Yo sé que Saúl es un compañero que sabe el momento que estamos pasando y ha luchado junto con nosotros y vamos a lograr una conciliación”, señaló.

La presidenta de Morena subrayó que su misión abarca a todos los estados con elecciones en 2027. “Haré todo lo que tenga que hacer en Zacatecas, en Chihuahua y en todos los estados para que haya unidad en nuestro movimiento”, concluyó.

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