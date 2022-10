Por qué Verónica Castro defendió a Lucía Méndez tras sus supuestos años de rivalidad

(Foto: Instagram / @luciamendezof @vrocastroficial)

Tras el estreno de Siempre Reinas, un nuevo reality show transmitido por Netflix, las controversias entre el elenco conformado por Sylvia Pasquel, Lucía Méndez, Lorena Herrera y Laura Zapata han estallado las redes sociales. Tal es el caso de una discusión que aconteció dentro del programa que influyó para que Verónica Castro se pronunciara en redes sociales al respecto.

Todo comenzó durante uno de los episodios de la serie, donde las famosas platicaban sobre una colaboración musical que Lucía no quiso hacer, ante esto, la actriz de Colorina señaló que se negó porque -a diferencia de las demás- tenía mayor impacto y, por ende, más responsabilidad con su público.

“Yo en este momento, perdónenme, pero estoy más adentrada en lo que está pegando. Mi carrera en este momento está con muchas responsabilidades con Divas”, dijo Méndez, quien rápidamente fue interrumpida por Laura Zapata, la cual se mostró en desacuerdo y señaló que las demás integrantes también eran importantes.

Ante esto, Lucía utilizó su celular y comenzó a comparar el número de oyentes que cada una tenía en una plataforma de música, dando a entender que era ella la más relevante.

Las cuatro actrices convocadas al reality poseen una carrera de más de tres décadas en el espectáculo nacional (Foto: Netflix)

“Mi responsabilidad es diferente a la tuya, perdóname, porque por lógica esperan más de mí. Me ching*n más (...)Yo no puedo grabar algo que no me conviene (...) No todo el mundo puede pensar como yo, que soy productora, empresaria”, dijo.

Debido a que los ánimos comenzaron a subir de nivel, en algún punto de la discusión, Lorena Herrera intervino y remarcó que si Lucía no estaba dispuesta, en todo caso mejor debieron invitar a Verónica Castro al programa.

“Está bien, que no vaya Lucía y que vaya Verónica Castro y ya, ella sí le va a llegar al tono”, soltó de golpe la también participante de MasterChef Celebrity.

Para ese momento, Lucía Méndez se quedó sin palabras e incómoda se limitó a mencionar que si querían colaborar con Castro no tenía ningún problema.

Qué dijo Verónica Castro al respecto

Tras la dura conversación que mantuvieron las participantes de Siempre reinas, usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos comenzaron a comparar a las famosas.

“DE LAS DOS... ¿A CUÁL ELIGES? Verónica Castro Verónica Judith Sáinz Castro, conocida como Verónica Castro es una actriz, cantante y presentadora de tv mexicana. Lucia Méndez Lucía Leticia Méndez Pérez es una actriz de telenovelas y cine, top model y cantante mexicana”, dice un tuit que fue citado por Verónica Castro.

Así, como pocas veces se ha visto y pese a los rumores sobre una aparente rivalidad, Castro defendió a Lucía Méndez y pidió un alto a los ataques en su contra.

“Pero por qué tienen que elegir dejen en paz a la señora Lucia y déjeme en paz a mi pues si quieres armar pelea por mí se van a quedar muy tranquilos no me interesa ni tengo ganas ni es mi forma de ser. A ganarse la vida de otra manera”, comentó.

Pero por qué tienen que elegir dejen en paz a la señora Lucia y déjeme en paz a mi pues si quieres armar pelea por mí se van a quedar muy tranquilos no me interesa ni tengo ganas ni es mi forma de ser. A ganarse la vida de otra manera. https://t.co/1jmyVMIyDb — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 4, 2022

La rivalidad entre ambas

La historia de enemistad entre ambas artistas se remonta a más de 40 años atrás, en la década de 1970, pero ninguna de las dos ha hecho público por qué comenzó. Lucía Méndez aseguró que ella ni siquiera le pone atención a la vida de su compañera, sólo se ha dado cuenta de lo que sucede gracias a que personas cercanas a ella se lo hacen saber para conocer su opinión.

Ambas actrices han tomado actividades de teatro similares, han tenido las mismas parejas, las dos han lanzado comentarios que pueden resultar ofensivos para la otra y pocas veces han trabajado en conjunto, por lo que en pantalla no ha sido fácil entrever el porqué de su rivalidad.

Respecto a las especulaciones de su rivalidad, Castro mencionó en una antigua entrevista para Ventaneando: “Me molesta mucho todo lo que está sucediendo y supongo que a Lucía le debe de molestar igual que hagan esas estupideces, no hay necesidad de amarrar navajas, de estar diciendo tonterías entre la una y la otra”.

