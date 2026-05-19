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Los mejores memes y reacciones en redes por el cartel del Corona Capital 2026

Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezan el cartel del Corona Capital 2026 pero la reacción en redes no fue la esperada

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Corona Capital
Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezan el cartel del Corona Capital 2026 pero la reacción en redes no fue la esperada.(Captura de pantalla X)

El anuncio del cartel del Corona Capital 2026 desató una ola de memes e ironías en redes sociales: mientras el famoso festival confirmó a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como headliners para el 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los internautas respondieron con humor y frustración ante una alineación que, para muchos, resultó predecible.

Memes Corona Capital
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La presentación del cartel se hizo con un espectáculo de drones en Parque Aztlán. El despliegue tecnológico fue celebrado, pero no alcanzó para callar las quejas: en plataformas como X e Instagram, los usuarios señalaron que varias de las bandas anunciadas ya se han presentado en ediciones anteriores del festival.

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Los memes apuntaron directo a la repetición de nombres. Capturas de pantalla del cartel acompañadas de frases como “Corona Capital presentando a sus amigos de toda la vida” o imágenes de personajes saludando a viejos conocidos circularon por miles de cuentas. The Strokes, The XX y Twenty One Pilots, en particular, concentraron los comentarios de quienes esperaban sorpresas mayores.

Memes Corona Capital
(Captura de pantalla X)
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(Captura de pantalla X)
Memes Corona Capital
Las redes respondieron con memes: "otra vez los mismos", fue el veredicto más repetido. (Captura de pantalla X)

Desde su primera edición en 2010, Corona Capital se consolidó como el festival de música alternativa más relevante de Latinoamérica. Esa historia pesa, por lo que la expectativa del público crece cada año, y con ella la posibilidad de que el cartel decepcione a quienes buscan caras nuevas en los encabezados.

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Durante los últimos años la alineación fue muy fuerte, pero para este 2026 los asistentes notaron mucha diferencia. En 2022, los headliners principales fueron My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus. También estuvo Paramore, The 1975, Yeah Yeah Yeahs, Charli XCX, Marina y Lil Nas X, una de las alineaciones más celebradas en la historia del festival.

Memes Corona Capital
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Para 2023, encabezaron The Cure, Blur y Arcade Fire. Se sumaron Pulp, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Black Keys y 30 Seconds to Mars. Fue una edición muy bien recibida por el público de rock alternativo y britpop. En 2024, los principales fueron Paul McCartney, Green Day y otros actos de peso como Toto, Shawn Mendes, Iggy Pop, New Order, Beck, St. Vincent, Zedd y Melanie Martinez. Paul McCartney fue el nombre más grande en la historia del festival hasta ese momento.

Y por último, en 2025, cerraron el festival Foo Fighters (viernes),Chappell Roan (sábado) y Linkin Park (domingo). El cartel incluyó además a Queens of the Stone Age, Deftones, Vampire Weekend, Alabama Shakes, Weezer, Franz Ferdinand y Garbage.

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Tres días, tres headliners y un cartel extenso

El viernes 20 abre Gorillaz, con Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks como actos secundarios destacados. El sábado 21 es de Twenty One Pilots, acompañados por The Offspring, Pierce the Veil, Underworld y Mother Mother. El domingo 22 cierra The Strokes junto a The XX, Lola Young y Lil Yachty en formato in the round.

El cartel completo incluye además a Chvrches, Yung Lean, Peaches, Santigold, Manic Street Preachers, The Black Crowes, Johnny Marr, Purity Ring y decenas de actos emergentes distribuidos a lo largo de los tres días de jornada musical.

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(Captura de pantalla X)

Boletos y preventas del Corona Capital 2026

La venta general abre el próximo 27 de mayo a las 14:00 horas a través de la boletera, Ticketmaster. Cabe señalar que os clientes de Citibanamex tienen acceso a preventa desde el 26 de mayo. Como referencia, los abonos generales de la edición anterior arrancaron en 5 mil 478 pesos por el abono de los 3 días, sin embargo, los precios para 2026 aún no se han publicado de forma oficial.

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