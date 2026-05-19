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Anfibium CDMX: horarios, dirección y cómo visitar el Museo del Axolote en Chapultepec

El recinto, inaugurado en 2023, alberga cientos de ajolotes en distintas fases de desarrollo

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Ajolotes
El recinto, inaugurado en 2023, alberga cientos de ajolotes en distintas fases de desarrollo. (SEDEMA)

Anfibium se localiza dentro del Zoológico de Chapultepec con entrada gratuita de martes a domingo, de 10:00 a 15:30 horas, para recibir a visitantes que quieran conocer de cerca al ajolote, el anfibio endémico de la cuenca del Valle de México que enfrenta un grave riesgo de extinción.

El recinto fue inaugurado en 2023 como parte de los festejos por el centenario del Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México. Ese mismo año obtuvo el Premio AZCARM al mejor albergue, reconocimiento que avala la calidad de sus instalaciones y de su programa de reproducción en cautiverio.

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Anfibium logró la reproducción exitosa de tres especies de ajolote

Ajolote
El museo reproduce en cautiverio al ajolote de Xochimilco, Pátzcuaro y Zacapu, y permite observar a través de cristales el trabajo de biólogos y veterinarios en cuatro laboratorios activos. (SEDEMA)

El museo ha conseguido reproducir en sus laboratorios al ajolote de Xochimilco, al de Pátzcuaro y al de Zacapu. Sus instalaciones albergan cientos de ejemplares en distintas fases de desarrollo y representan varias de las 17 especies de ajolotes que existen en México.

El espacio ocupa lo que antes era el albergue de los elefantes del zoológico. La reconversión lo transformó en un centro de educación e investigación donde biólogos y veterinarios trabajan a diario en el estudio y la reproducción de estos organismos.

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El recorrido incluye cuatro laboratorios visibles al público

Los visitantes pueden observar a través de cristales el trabajo en tiempo real dentro de los cuatro laboratorios del museo. El recorrido también incluye salas de exhibición y talleres interactivos para niños.

El punto final del recorrido es un humedal al aire libre rodeado de tule y ahuehuetes, especies vegetales nativas que recrean el ambiente del lago de Xochimilco, el hábitat natural del ajolote.

El ajolote, una especie indicadora del estado del ecosistema

Ajolote
La entrada es gratuita y el horario de visita va de martes a domingo, de 10:00 a 15:30 horas. (SEDEMA)

El ajolote es considerado una especie indicadora: la salud de su hábitat se mide directamente por su capacidad para sobrevivir y reproducirse. Prácticamente todos los anfibios del planeta enfrentan algún nivel de riesgo de extinción.

Anfibium se suma a la estrategia de la Ciudad de México para proteger esta especie mediante la educación ambiental y la investigación científica. El acceso es libre de costo y se realiza a través de la entrada habitual del Zoológico de Chapultepec, ubicado en el Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Este anfibio endémico del Valle de México que habita principalmente en los canales y chinampas de Xochimilco. Tiene capacidad para regenerar extremidades, órganos e incluso partes del corazón lo convierte en uno de los organismos más estudiados por la ciencia a nivel mundial. Pese a ello, enfrenta un grave riesgo de extinción provocado por la contaminación del agua, la pérdida de hábitat y la introducción de especies invasoras como la carpa y la tilapia. Hoy, su presencia en las aguas del Valle de México es escasa y su supervivencia depende en gran medida de programas de reproducción en cautiverio.

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