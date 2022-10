Por qué Lucía Méndez se arrepiente de no tener más hijos

La cantante ha estado casada en dos ocasiones. En 1988 contrajo nupcias con Pedro Torres y en 2004 se casó con Arturo Jordán. (Foto Instagram: @luciamendezof)

Lucía Méndez sigue dando de qué hablar por sus confesiones en Siempre Reinas, un nuevo reality de Netflix donde convive con otras luminarias del medio artístico nacional: Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera. Tras contar cómo conoció a Pablo Escobar, abrió su corazón para compartir por qué se arrepiente de no tener más hijos.

Durante el primer episodio la intérprete de Corazón de piedra y Enamorada contó que hace unos meses se tuvo que mudar temporalmente a un hotel por remodelaciones en su casa. Mientras se instalaba en su habitación estuvo acompañada de su hermana, Minerva Méndez, con quien sostuvo una plática sobre sus planes y recuerdos de juventud.

Pedro Antonio, hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres. (Foto Instagram: @luciamendezof)

Fue bajo este contexto que lamentó no tener más hijos para que Pedro Antonio -su único retoño- experimentara un amor inquebrantable como el que ella tiene con su hermana.

“Minerva es una mujer noble, es una mujer espiritual, somos muy amigas, mi hermana y yo somos muy amigas. Ella sabe que cuenta conmigo, yo con ella. Qué bonito es tener un hermano, por eso me arrepentí de no tener más hijos”, declaró.

La actriz nació el 26 de enero de 1955. (Foto Instagram: @luciamendezof)

Respecto a la estrecha relación que tiene con su primogénito, comentó que pese a que tiene a su familia siempre está al pendiente de ella y procura atenderla en todo lo que necesita. Asimismo, explicó que esta fue la manera en que decidió educarlo para que aprendiera ver por sí mismo mientras que ella estaba trabajando.

“Siempre está al pendiente de mí, pero es muy independiente. Así lo eduqué, así quise hacerlo porque sino iba a sufrir mucho. Yo tenía que viajar a trabajar, me divorcié cuando él tenía cuatro años, entonces Juan Antonio ha aprendido a llevar su vida, a entenderme y pues tengo un gran hijo”, comentó.

Definitivamente es uno de los grandes galardones en la vida muchas gracias a Dios porque luego me pudo haber salido todo lo contrario.

La protagonista de Viviana confesó que se considera una madre: “Soy consentidora, soy cariñosa, a veces soy barco a veces no”.

Por otro lado, resaltó su trayectoria artística y explicó que para ella ha sido muy complicado mantenerse siempre radiante, pero considera que es parte de ser una celebridad: “La chinga de ser la Diva de México es que siempre te quieren ver divina, guapísima, muy arreglada, aparte de que es carísimo ser diva. Cualquier cosa que te ven mal están diciendo ¿qué? ¿cómo?”.

Sylvia Pasquel reveló por qué su mamá no le dejaba usar brasier

Sylvia se reveló como se encuentra su mamá (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

Durante el mismo capítulo Sylvia Pasquel habló sobre la complicada relación que tuvo con su madre cuando era niña y adolescente. Fue bajo ese contexto que confesó algunas restricciones que tenía con ella porque aparentemente quería guardar el misterio sobre su edad.

“Mi mamá no me dejaba salir a fiestas, no me dejaba usar brasier porque yo creo que no quería que vieran a una chavita tan desarrollada como su hija . Imagínate que tú eres una personalidad que estás en el boom del cine, guapa, joven, hermosa y todo... pues no quieres que sepan que tienes una hija de 12-13 años”, dijo.

Luego dicen que porque somos hijos de artistas ya lo tienes todo en bandeja de plata, pues no, están equivocados.

