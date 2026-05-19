Leonardo Aguilar responde a baja asistencia en Zacatecas con promesa de presentarse cada año

(Facebook Leonardo Aguilar)

Leonardo Aguilar prometió regresar cada año a Zacatecas pese a que recibió una oleada de críticas por ofrecer un concierto con gradas casi vacías el pasado 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar, recinto que lleva el nombre de su abuelo. El compromiso lo hizo público a través de las redes sociales de Machin Records, la disquera de su padre Pepe Aguilar, en un mensaje donde aseguró que la ciudad se merece un buen show.

“Zacatecas. Lo di todo. Todo, todo, todo. Sabía que se iban a rifar. Nunca me imaginé este nivel de público, este cariño, este calor. Nos vemos cada año. Me comprometo en venir y darles el mejor show que les pueda dar porque se lo merecen”, declaró el cantante.

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El hijo de Pepe Aguilar dio un concierto en el Lienzo Charro Antonio Aguilar ante un recinto semivacío. Lejos de ignorar la situación, prometió públicamente volver cada año y dar "el mejor show" que pueda ofrecer. (@machinrecords_)

Los videos que circularon en redes sociales mostraron las gradas del recinto con mínima ocupación. Solo las filas inferiores registraron asistentes, quienes grababan con sus celulares y se acercaban al artista cada vez que pasaba montado a caballo. Las imágenes se volvieron tendencia en pocas horas. Sin embargo Aguilar no abordó el tema y solamente se enfocó en la gente que si asisitó a verlo el fin de semana pasado.

Días antes del show, el propio Leonardo había anunciado la venta de boletos a través de TikTok con un mensaje que generó burlas antes de que el concierto ocurriera: “Ya están disponibles los boletos, ya están a la venta, en las gorditas Doña Julia y en las tiendas de El Jerezano”. Los comentarios negativos se multiplicaron desde ese momento.

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El Lienzo Charro lleva el nombre de Antonio Aguilar, abuelo del cantante, lo que cargaba la fecha de un peso simbólico que él mismo había señalado en declaraciones previas al show. Durante el concierto agradeció al público presente, aunque no emitió declaraciones formales sobre la baja asistencia. En sus historias de Instagram únicamente ha compartido algunos fragmentos del show.

Cancelaciones de la familia Aguilar

Pese a que el show en el Lienzo Charro Antonio Aguilar tuvo baja convocatoria. Tras el concierto, publicó un mensaje en redes sociales donde prometió regresar cada año a la ciudad y aseguró que el público "se lo merece". (Captura de pantalla @machinrecords_)

En febrero de 2026, Leonardo ya había vivido una situación similar en el Kiva Auditorium de Albuquerque, Nuevo México. Varios videos de TikTok mostraron el lugar con muy poca gente. Antes de que las críticas se acumularan, el cantante publicó un video en Instagram donde reconoció que prácticamente no había vendido boletos para esa fecha y se mostró agradecido con quienes sí asistieron.

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En los meses previos al concierto en Zacatecas, Leonardo lanzó su versión de “El adolorido”, tema que su abuelo popularizó en la década de 1960, y publicó “Para bien o para mal”, una canción de su autoría. Ninguno de los dos lanzamientos se tradujo en mayor convocatoria para el show. Pese al tropiezo, su promesa de volver quedó registrada ante miles de seguidores en redes.