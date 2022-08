Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, defendió a ‘La Gaviota’ tras investigaciones en su contra

Angélica Rivera y Sofía Castro (Foto: Instagram/@sofia_96castro)

Aunque el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto terminó hace algunos años, tanto su nombre como el de su ex esposa Angélica Rivera continúan en el ojo público, pues las autoridades continuan investigando algunas presuntas irregularidades del priista que podrían estar relacionadas con lavado de dinero.

En este sentido, durante principios de julio pasado, un medio de circulación nacionall habría tenido acceso a las indagatorias que se están realizando sobre Peña Nieto y ahí se develó que aparentemente la La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de Angélica Rivera y algunos familiares directos a ella, como su hermana Adriana.

Fue así que, Sofía Castro, hija de Ángelica Rivera fue abordada en esta ocasión por algunos reporteros quienes la cuestionaron sobre la situación legal en la que se encuentra su madre.

Ante esto, la joven apuntó que no estaba interesada en emitir alguna opinión al respecto, pues estaba confiada de que La Gaviota no era culpable de nada de lo que se le acusaba.

“No voy a hablar al respecto, porque es algo que no me incumbe, no es cierto (...) eso ya pasó, mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá entonces también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema”, sentenció la hija de José Alberto El Güero Castro.

Sofía Castro hace caso omiso a los temas relacionados con su mamá y las investigaciones contra ella. #MiViernesConVLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/1viFGvHSNN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 26, 2022

Incómoda con la situación, Sofía destacó estar segura de quién era su familia y remarcó que ya había pasado mucho tiempo desde que fue parte de la familia presidencial de México.

“Nosotros sabemos perfectamente quienes somos, llevo trabajando de los 14 (....) prefiero mantenerme muy al margen de notas que han salido desde hace muchísimo tiempo, de una etapa de mi vida que ya pasó, que fue muy bonita, que ya pasó.

Respecto a los cuestionamientos sobre la cancelación de la boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto, la famosa apuntó que no eran temas que le incumbieran.

“Como te digo no hablaré de la boda, de mi hermana, ni de Irina, ni de mis amigas porque no me corresponde. El día que yo tenga un anillo y tenga vestido de novia con mucho gusto les doy detalles de mi boda”, explicó.

Sofia Castro no quiso meterse en polémica (Foto: Instagram@sofia_96castro)

¿Paulina Peña canceló su boda con Fernando Tena?

Los rumores y controversias alrededor de una de las familias más polémicas de México no han parado en fechas recientes. Pues, aunado a la investigación que hay contra Enrique Peña Nieto, durante los últimos días a trascendido que supuestamente la boda entre su hija Paulina Peña y Fernando Tena habría sido cancelada.

Fue el periodista político Alberto Tavira, quien desde su columna en El Independiente dio a conocer que supuestamente el cambio de planes en la boda de Paulina y Fernando tiene que ver con la investigación que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) está realizando en contra del priista por presunto lavado de dinero.

Paulina Peña no se ha pronunciado al respecto (Fotos: Instagram)

Según el especialista político, sus fuentes le dieron indicios de que podrían existir dos motivos por los cuales se decidió cancelar la boda de Paulina y Fernando. La primera sería que fue “el mismo cuarto de guerra” de Enrique Peña Nieto quien tomó la decisión con la finalidad de que no se vulnerara la seguridad del expresidente.

Mientras que el segundo indicaría que “un importante representante del gobierno federal en turno habría hablado con un cercano a Peña Nieto para dar ‘el consejo, de cuates’ (con tono amenazador) de posponer el enlace hasta nuevo aviso”.

Cabe señalar que hasta el momento, ni Pretelini, su prometido o Enrique Peña Nieto han emitido alguna declaración al respecto para confirmar o desmentir si los planes de la boda se vieron afectados.

