Chef Herrera estalla y sanciona a Lancer por conducta inapropiada en MasterChef 24/7

Los chefs o tardaron en marcar límites en la segunda jornada del reality culinario. (Captura de pantalla YouTube Tv Azteca)

Lancer recibe el primer mandil negro de MasterChef 24/7 tras subirse a una mesa de trabajo durante el reto nocturno del domingo 17 de mayo, la primera noche de la nueva temporada del reality culinario de televisión mexicana. El chef Adrián Herrera lo sancionó frente a todos sus compañeros y lo colocó en la zona de riesgo de eliminación.

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando los participantes debían preparar fondos y caldos sin poder retirarse a dormir hasta que las preparaciones estuvieran listas.

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Bruno Alonso Bautista Quintero, conocido como Lancer, aprovechó ese tiempo para subirse a una de las estaciones de trabajo y bailar, lo que desató la reacción de los tres chefs al día siguiente.

Herrera confrontó a Lancer ante el resto de los concursantes

Apenas arrancó MasterChef 24/7 y ya hay un participante en la zona de riesgo. Lancer fue sancionado con el mandil negro tras protagonizar un incidente durante la primera noche del reality, cuando se subió a bailar sobre una mesa de cocina en pleno reto de preparación de fondos y caldos.(Captura de pantalla YouTube)

Herrera no ocultó su molestia al momento de encarar al participante. “¿Qué, qué es eso de subirse arriba de una mesa de trabajo? ¿Es en serio? No es una piñata, ¿eh? Ese es el lugar donde ustedes van a aprender a cocinar y a dar lo mejor de ustedes. Y eso que yo vi ahorita es una falta de respeto absoluta y total. Estoy a punto de perder el conocimiento, desmayarme en el suelo y entrar en coma”, le dijo el chef directamente.

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Tras el regaño, Herrera le ordenó a Lancer recoger su mandil negro de inmediato. El concursante, lejos de mostrar arrepentimiento, respondió con comentarios burlones hacia los jueces durante el llamado de atención.

Por su parte, la chef Zahie Téllez amplió el señalamiento más allá de Lancer e hizo un llamado a todos los participantes: “Yo no me quiero enfermar porque a alguien se le ocurrió subirse ahí y hacer un show. Solo respeten el lugar en donde cocinan, porque de esto se trata MasterChef 24/7, de la cocina. No solo respeto, también higiene. ¿A poco ustedes en sus casas se suben a donde preparan sus alimentos y después comen?”, señaló la chef.

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Poncho Cadena, por su parte, abordó el tema desde la ética profesional y la honestidad. “Para mí fuera hasta de expulsión eso, pero bueno. Trabajamos con cosas que nos llevamos a la boca. Por favor, aprendan de este error. Ténganle respeto porque es el mismo respeto que va a recibir la crítica de sus platillos“, advirtió.

Los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena lanzaron advertencias para todos los concursantes pues hubi algunos que se acostaron en el piso de la cocina. (Captura de pantalla México)

Con el mandil negro ya puesto, Lancer enfrentó el primer reto del lunes 18 de mayo en pareja. Herrera le dejó en claro que su lugar en el programa no está garantizado: “Estás en peligro de expulsión, vas a cocinar con tu compañera y espero que cocines bien”, le dijo antes de enviarlo de regreso a su estación.

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El reto del día consistió en preparar mole desde cero en 60 minutos, con ingredientes tomados del mercado del programa. La temporada apenas arranca y Lancer ya figura como uno de los nombres más comentados de la edición.