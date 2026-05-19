El video que José Alfredo “N” grabó días antes lo hizo el sospechoso de la masacre de Tehuitzingo, pero su familia defiende su inocencia

Abuelas, tías y primas de las víctimas contradicen a la FGE y descartan que José Alfredo T. sea responsable del ataque armado que mató a 10 personas en el rancho Marihuana de Texcalapa. (Capturas de pantalla)

Un conductor de una pipa de agua fue el primero en descubrir, alrededor de las 20:00 horas del sábado 16 de mayo, los cuerpos de 10 personas asesinadas en el rancho Marihuana, en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, Puebla.

Entre las víctimas había seis integrantes de la familia Torres, cuatro trabajadores del lugar, dos menores de edad y una bebé de un mes y 20 días. La Fiscalía General del Estado (FGE) apunta a un conflicto familiar como móvil del crimen, pero los familiares de José Alfredo “N”, señalado inicialmente como sospechoso, rechazan esa hipótesis.

PUBLICIDAD

Los peritos de la FGE recolectaron 18 casquillos percutidos en la escena, calibres .22 y 9 milímetros. La titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt, señaló que ese tipo de armamento no corresponde al que habitualmente usan los grupos del crimen organizado, lo que refuerza la hipótesis del conflicto familiar.

Así fue el hallazgo

Parte de las labores (SSP Puebla)

El hallazgo ocurrió en dos momentos. El conductor de una pipa localizó primero, en el granero del rancho, los cuerpos de tres mecánicos que reparaban una retroexcavadora. Al continuar recorriendo el inmueble, encontró dentro de la vivienda a los siete integrantes de la familia. Al menos tres de las víctimas estaban maniatadas y presentaban tiro de gracia.

PUBLICIDAD

El ataque se habría perpetrado entre las 18:00 y las 19:00 horas, según los peritajes iniciales, por un grupo de entre tres y cuatro tiradores. El reporte a las autoridades llegó alrededor de las 20:00 horas, cuando la Policía Municipal acudió al llamado de emergencia.

Una mujer salió con vida del rancho, pero inconsciente. Fue trasladada en ambulancia al Hospital General de Izúcar de Matamoros; murió en el trayecto, a la altura del paraje El Pitayo, en la carretera Puebla-Huajuapan de León.

PUBLICIDAD

La fiscal Pastor Betancourt confirmó que seis de los 10 fallecidos pertenecían a la misma familia. Las víctimas identificadas son el ganadero Cecilio N. (55 años), propietario del rancho; Marcela N. (48 años); Gabriela N. (22 años); Roberto N. (34 años); José María N. (15 años), y una bebé de un mes y 20 días. Los cuatro trabajadores fallecidos fueron identificados como Efrén N., José N. y Kevin N. (16 años).

Una vivienda humilde en una calle rural de Tehuitzingo, Puebla, México, es acordonada por la policía de madrugada tras un incidente, con luces de patrulla, casquillos de bala y manchas oscuras visibles en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bebé no murió por impacto de bala. “La bebé murió por asfixia, la mamá la protege, ella no fue ultimada”, declaró Pastor Betancourt en entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula.

PUBLICIDAD

El video que convirtió a José Alfredo en sospechoso

Horas después de conocerse la masacre, comenzó a circular en redes sociales un video en el que José Alfredo “N”, hijo mayor de Cecilio, habla de sus adicciones y responsabiliza a su familia de ellas.

El hombre habría salido de un anexo donde recibía tratamiento por consumo de cristal, cocaína y alcohol el 20 de abril, aproximadamente un mes antes del ataque.

PUBLICIDAD

En el video, José Alfredo dice: “Yo no quiero volver a lo mismo. Yo fui un alcohólico, drogadicto por culpa de ellos, porque me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio. Muchos me vieron que andaba yo perdido en la droga, en el cristal, la cocaína, en el alcohol. Y no fue porque yo lo quise, sino que era mucho, mucho trabajo lo que a mí me ponían a hacer y desgraciadamente yo tuve que tomar medidas más allá de lo normal”.

Al cierre de la grabación, pide que el video llegue a sus padres y hermanos, y asegura encontrarse en otro estado. La grabación termina de manera abrupta.

PUBLICIDAD

En la grabación, transmitida un mes antes de los hechos, el joven asegura que su familia lo obligaba a trabajar sin descanso y que eso lo llevó a consumir cristal, cocaína y alcohol. (Redes sociales)

La combinación del video, las declaraciones de la fiscal sobre familiares como presuntos responsables y el historial de conflicto con su familia colocaron a José Alfredo en el centro de las sospechas durante las primeras horas de la investigación.

“Es inocente”, asegura su abuela y otros familiares

Frente a esas hipótesis, un grupo de familiares de las víctimas —en su mayoría mujeres— dio su versión. Abuelas, tías y primas de los fallecidos calificaron las hipótesis sobre la culpabilidad de José Alfredo como conjeturas sin sustento.

PUBLICIDAD

Fue la abuela de José Alfredo quien aportó el testimonio más directo. Aseguró a Telediario haber tenido comunicación con él días antes de la tragedia, dijo entender su decisión de alejarse para rehacer su vida fuera de Puebla y descartó que tuviera intención de hacerle daño a su familia.

Ante la pregunta de si existía alguna persona con motivos para atacar a la familia, los presentes se limitaron a negar cualquier conflicto y a exigir que las autoridades encuentren a los verdaderos responsables.

PUBLICIDAD

Trasciende detención de sospechoso

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la FGE mantiene abiertas sus líneas de investigación, varios medios locales de Puebla reportaron este lunes la detención de un hombre identificado como Juan Manuel T. V., alias “El Pony”, de 20 años, sobrino de Cecilio Torres, como uno de los presuntos responsables materiales del multihomicidio.

De acuerdo con esas publicaciones, el sujeto habría sido interceptado en Tehuitzingo mientras viajaba en motocicleta con dosis de cristal.

Sin embargo, la FGE de Puebla no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme esta detención.