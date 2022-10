“Filántropa y legendaria”: Jamie Lee Curtis compartió su felicidad por su encuentro con Lolita Ayala

Lolita Ayala pudo platicar con Jamie Lee Curtis, quien como ella, realiza labores filantrópicas (Foto: Instagram)

La Ciudad de México recibió la visita de Jamie Lee Curtis: la actriz se encuentra promocionando el estreno de la película Halloween Ends (Halloween: La noche final), la pretendida última parte de la saga de horror del legendario director John Carpenter, que inició en 1978 y a la fecha mantiene en su elenco a la protagonista.

Con el personaje de “Laurie Strode” Jamie Lee Curtis ha estado presente en la pantalla por más de 40 años, se trata de la única sobreviviente y enemiga natural del asesisno Michael Myers en la saga que pudo ser disfrutada este lunes por un grupo de fans mexicanos.

Previo a la proyección anticipada de la película que llegará a las salas en los días próximos, la actriz de 63 años pudo platicar con algunos periodistas, tal es el caso de Lolita Ayala, con quien la nacida en Santa Mónica, California logró una identificación notable.

Por la mañana de este martes, la estrella visitó el foro de "Hoy" (Captura Instagram: @andrealegarreta)

Tras el encuentro con la emblemática reportera mexicana, la ganadora del Globo de oro por su rol en la película True Lies, de 1994, presumió que Lolita le había regalado una prenda de su colección.

“Tuve el gran placer y el honor de platicar con una legendaria periodista y una increíble filántropa, Lolita Ayala, sobre Halloween, y me dio esta perfecta sudadera”, escribió en inglés al pie de una foto en su Instagram, donde se le ve de rodillas al lado de la titular de la fundación Sólo por ayudar, mientras sostiene con ambas manos el obsequio recibido.

Se trata de una prenda de la colección oficial de Lolita Ayala que lanzó al mercado hace un par de años, una sudadera negra con tres fotografías de la periodista, y en una de ellas aparece con su emblemática rosa.

Lolita Ayala destacó que no es muy adepta al cine de terror, sin embargo admira el trabajo de Jamie Lee Curtis (Foto: Instagram)

Por su parte, la reportera mexicana de 71 años hizo eco de la publicación de la estrella y retomó su publicación: “Ayer tuve el enorme placer de conocer a un icono de Hollywood, Jaime Lee Curtis, y le di esta sorpresa”, escribió al lado de un emoji de rosa roja.

Casi de inmediato, las reacciones de los usuarios de las redes sociales viralizaron la imagen y compartieron el entusiasmo de ver a las dos mujeres conviviendo: “Este es el mejor multiverso que nadie se esperaba”, “Grandes divas, qué icónicas, la verdad”, “Michael Myers, guadián de aduanas”, “Qué foto tan poderosa”, “Estos crossovers ya se pusieron raros”, “Qué bello, mis tías”, “Foto histórica”, “Lolita Ayala, orgullo nacional”.

Sobre el sorpresivo encuentro, Lolita Ayala compartió para la revista Quién: “Fue muy agradable. Me encontré con una persona muy sencilla, muy simpática y con ganas de ayudar a los demás, igual que yo... Ella está muy interesada en ayudar a los demás y yo también; entonces, sí hicimos click en eso. Me encantó conocerla. Me pareció una mujer muy, muy sencilla, sobre todo y me agradó mucho conocerla e intercambiar puntos de vista con ella”.

Asimismo, en su visita a la capital azteca, la actriz de otras importantes películas como Freaky Friday (Un viernes de locos), de 2003, y la reciente Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes), aprovechó para visitar el Museo Nacional de Antropología.

La estrella, considerada como toda una “Scream Queen” en el universo del horror, escribió sobre su visita al recinto cultural ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la zona de la primera sección del Bosque de Chapultepec:

“El primer momento de cultura en todo este recorrido. Quiero decir, pude ver la Torre Eiffel desde la ventanilla de mi auto, pero aparte de eso, hoy pude visitar el Museo de Antropología después de mi trabajo y ver la Piedra del Sol, el artefacto más importante de los mexicas, y tuve una breve comida con el equipo mexicano de Universal Pictures. ¡Gracias por todo!”

SEGUIR LEYENDO: