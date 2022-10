Servicio de la Línea 7 del Metro fue suspendido de forma parcial

La línea 7 del Metro de la CDMX se encuentra provisionalmente sin servicio (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Cientos de usuarios resultaron afectados esta mañana después de que se identificara un posible objeto metálico en vías de la estación Auditorio de la Línea 7 (naranja) del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México.

Durante poco más de una hora y media el servicio se mantuvo suspendido en las estaciones San Joaquín, Polanco, Auditorio y Constituyentes mientras personal de dicho sistema de transporte realizó las maniobras necesarias para el retiro del posible objeto metálico.

En tanto, la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continuó brindado servicio provisional desde la estación El Rosario hasta Tacuba y de la terminal Barranca del Muerto hasta Tacubaya.

Fue aproximadamente a las 10:25 de la mañana de este lunes que a través de sus redes sociales el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que el servicio quedó totalmente reestablecido en todas las estaciones de la Línea 7 (naranja) por lo que la circulación de los trenes es continúa.

Personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reestableció el servicio en la Línea 7 (Foto: Captura de pantalla Twitter)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón, también dio parte de la suspensión parcial del servicio de la Línea 7 y detalló que aquel objeto metálico que causó severos retrasos y afectaciones para los usuarios se encontraba incrustado en las vías, por lo que se realizó un corte de corriente que detuvo el servicio de la estación San Joaquín a Constituyentes.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro detalló que el resto de la línea continúa operando (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Como era de esperarse, la suspensión provisional del servicio en dicha línea del Sistema de Transporte Colectivo STC) Metro causó múltiples molestias entre usuarios, quienes a través de redes sociales expresaron su enojo y capturaron los momentos del caos que se vivió en estaciones como Tacubaya.

Entre el cúmulo de quejas que dicha suspensión del servicio generó destacó que durante el tiempo que se realizaron las maniobras de retiro del posible objeto metálico de las vías de la estación Auditorio, las y los usuarios no recibieron el apoyo de un medio de transporte alterno como los que actualmente operan para sustituir a la Línea 1 (rosa) de la red de transporte que se encuentra en labores de remodelación.

Asimismo, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se quejaron de la incapacidad y poca preparación que los policías que operan en distintas estaciones de la Línea 7 demostraron en el manejo de la situación ya que, aseguran, no coordinaron acciones con los usuarios, ni sabían brindarles información fidedigna que los orientara sobre el servicio y tránsito de los trenes.

“Pues si pero mínimo deberían de poner el servicio de apoyo como nos trasladamos a nuestros centros de trabajo y deberían de dar constancias como en Japón cuándo el metro tiene un retraso por qué en los trabajos no nos creen! Tampoco nos justifican”; “Tío @MetroCDMX no está tu transporte de apoyo ehhh y los oficiales del metro no tienen idea de que hacer”; “Todas las líneas están igual de saturadas. Son un desmadr*! Pero @Claudiashein haciendo campaña”, expresaron algunos internautas en redes sociales.

Durante poco más de hora y media el caos se hizo presente en distintas estaciones de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro (Foto: Captura de pantalla)

*Información en desarrollo