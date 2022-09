Pedro Sola llamó ‘asqueroso’ al Escorpión Dorado y recordó su odio hacia él

La enemistad entre El escorpión dorado y Pedro Sola se hizo evidente desde 2021 (Foto: Archivo)

Pedro Sola es uno de los conductores de espectáculos más antaños en la televisión mxeicana y, debido a su cercanía con la farándula nacional, también suele verse envuelto en todo tipo de polémicas. Tal es el caso de su enemistad con Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado.

Y es que el par de famosos, aunque no tienen una larga historia, sí han tenido algunos encontronazos debido a sus diferencias de personalidad. Fue por esto que, durante una reciente emisión de Ventaneando, Pedrito aprovechó para reiterar su odio hacia el comediante.

Todo sucedió cuando se mencionó el nombre de Montiel durante el programa, a lo que el gran amigo de Pati Chapoy no se pudo contener y señaló: “¿Por qué mencionas al asqueroso?”.

Pero no todo quedó ahí, pues momentos después, Daniel Bisogno volvió a hablar sobre El Escorpión Dorado y Pedro Sola se mostró incómodo con la situación: “No menciones al que odio”, externó.

Debido a que la tensión en el foro iba en aumento, los demás conductores del programa incitaron a Pedrito Sola para que olvidara de una vez por todas su enemistad con el comediante, sin embargo, el presentador del vespertino de TV Azteca no estuvo en disposición de dejar atrás la situación.

Cabe recordar que la mala relación entre ambos famosos sucedió desde que El Escorpión dorado acudió a una emisión de Ventaneando y Pedro Sola le mencionó que le desagradaba el personaje que interpretaba.

“Tú acuérdate que no me caes bien. Para empezar, tu personaje no me cae. Tú cómo persona me caes perfecto. El personaje me cag*”, confesó Pedro Sola en aquella ocasión.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los momentos más tensos entre los dos sucedió en junio de 2022, cuando Alex Montiel fue invitado a Ventaneando.

Todo se desencadenó tras una serie de ácidos comentarios que disgustaron a Sola desde el principio, pues el Escorpión dijo: ”¿Vamos a hablar de mayonesas? No, no hagas eso”. Esto luego de que Pati Chapoy quiso cambiar de tema, argumentando que el conductor se podía molestar por el rumbo que estaba tomando la conversación.

Al decir eso, la figura de YouTube revivió un error que cometió Pedro Sola años atrás al promocionar un producto. En el video que se volvió famoso, se ve al presentador muy entusiasmado diciendo: “Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa ¡mayonesa McCormick!” y segundos después rectificó con un “Ay, perdón, Hellman´s, Hellman´s, Hellman´s ¡que bruto!”.

Tras la equivocación el semblante de Pedro cambió, pero aun así continuó y cerró la toma enumerando los beneficios del aderezo al que buscaba hacer promoción. Esta situación viralizó al conductor y miles de internautas hicieron memes al respecto.

Pero ahí no acabó la situación, ya que después del incómodo momento, Pedro Sola prefirió mantenerse un poco más serio durante la transmisión y Alex Montiel arremetió nuevamente contra él.

“Como algunas otras personas a las que les pagan por estar sentados”, señaló el Escorpión.

Cabe recordar que Montiel fue parte del equipo de Tv Azteca hace unos años y en en esa época Pedro Sola tuvo la oportunidad de tratar con él. Tras su salida comenzó su trayectoria como youtuber y en de 2021 invitó a Pati Chapoy a participar en su canal.

