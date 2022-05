La inédita foto de Pedro Sola cuando estaba joven y estudiaba economía en Ciudad Universitaria de la UNAM

Pedro Sola se mostró nostálgico (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Es bien sabido que Pedro Sola es uno de los conductores de espectáculos más renombrados en la farándula mexicana, pero ese fue un camino que inicialmente no esperaba tener, ya que de joven fue estudiante de la carrera de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, en esta ocasión, el carismático presentador mostró una fotografía inédita de aquellos años.

Cabe recordar que a los 16 años, Pedro Sola quería estudiar Literatura dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para perseguir su sueño de ser actor, sin embargo, su padre no permitió su libre elección y -sin saber que en 1996 su vida daría un giro completo al iniciar su participación en Ventaneado- decidió optar por la carrera de Economía.

Fue así que en esta ocasión, el entrañable compañero de Pati Chapoy mostró desde su cuenta de Instagram una imagen de los años 60, cuando aún era estudiante.

“En esta fotografía de 1969 tomada afuera de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM aparecemos de los que recuerdo de izquierda a derecha Manuel Olvera, yo, Isabel Moreno, Ifigenia Martínez la directora en esa época, Fela Tamez, Graciela Suárez y de gabardina Salvador Dorantes, los otros tres no los recuerdo. Tiempos Gloriosos”, escribió el famoso.

Pedro sola joven (Foto: IG tiopedritosola)

En la imagen a blanco y negro se puede observar a Pedro Sola con un traje negro, camisa clara y una corbata de rayas. De igual manera se muestra sonriendo y abrazando a sus compañeros de clase.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos llenaron de halagos al presentador de Ventaneando.

“Que fifís todos todos, muy guapos”. “Hermoso siempre, tío Pedrito”. “Qué bonita la moda de antes”. “Sus facciones tan expresivas siguen igual Sr. Sola”, son algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

En varias ocasiones, Sola ha explicado que se desempeñó por casi tres décadas en la carrera que estudió: “Fui economista, no sé por qué y me mantuve con ese trabajo por 27 años de mi vida. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”, mencionó en uno de sus videos antiguos videos en YouTube.

Así lucían los conductores de Ventaneando en los primeros años del programa (Foto: Twitter/@Pepillo_Origel)

Al respecto, en su más reciente publicación de Instagram, otros usuarios no dudaron en recordar la forma en que presentaban a Pedrito Sola cuando inició a conducir en el programa de TV Azteca.

“Cuando en tus inicios en Ventaneando te ponían economista jajajaja”, escribió un internauta.

Actualmente, el presentador colabora con Pati Chapoy y Daniel Bisogno en Ventaneando, el programa de espectáculos vespertino que se transmite por Azteca Uno, aunque también ha colaborado en grabaciones de comerciales y constantemente aprovecha sus redes sociales para emitir sus opiniones respecto a cine o la situación política del país.

Esta es otra de las fotos filtradas del presentador (Foto: Twitter)

En este sentido, fue en febrero de 2022 cuando Sola se vio envuelto en una nueva controversia tras señalar desde su cuenta de Twitter que no tenía mucha esperanza en la situación que atraviesa el país actualmente.

“Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución”, escribió.

La respuesta por parte de los internautas no fue nada favorable en ese entonces y varios de ellos lo tacharon de no tener memoria histórica de lo que ha sucedido en México. Por lo que le recordaron la devaluación de la moneda, Acteal, Aguas Blancas, la masacre en Tlatelolco y muchas otras más.

SEGUIR LEYENDO