Qué dijo Humberto Zurita sobre su supuesto romance con Stephanie Salas

Los rumores comenzaron cuando fueron captados juntos en un aeropuerto. (Foto Instagram: @stephaniesalasoficial, @zuritahm)

El supuesto romance de Stephanie Salas y Humberto Zurita sigue dando de qué hablar. Por primera vez el protagonista de El galán, De pura sangre o Vivir a destiempo reaccionó a las especulaciones que apuntan se habría dado una nueva oportunidad en el amor con la integrante de la dinastía Pinal que hace muchos años fue pareja de Luis Miguel -con quien tuvo a su primogénita, Michelle Salas-.

Los actores han evitado a toda costa encontrarse con los medios desde que fueron captados saliendo de un aeropuerto, pero hace unas horas el viudo de Christian Bach no pudo más y aunque trató de esquivar todas las cámaras de televisión, fue cuestionado sobre su supuesto noviazgo con la participante de la primera temporada de MasterChef Celebrity México.

Stephanie Salas fue señalada por los fanáticos del programa como quien debió salir (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“Rumores... yo no contesto rumores. Con permiso, por favor”, dijo entre empujones y notablemente molesto con toda la situación.

El video fue recuperado por Ventaneando, donde Pati Chapoy saltó en su defensa y pidió comprensión tanto para el reconocido intérprete de 68 años como para la también cantante de 52, pues considera que ambos pueden iniciar una relación sentimental si así lo desean porque están solteros: “Hay que entenderlo. No es lo mismo que le pregunten eso a un chamaco de 15 años que a una persona adulta como Humberto”.

¡Se nos enojó! 🤭 Humberto Zurita estalló al ser cuestionado sobre supuesto romance con Stephanie Salas. 😠 #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/S5Eld644cu — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 30, 2022

La opinión estuvo dividida entre los demás conductores del programa de espectáculos, pues mientras unos comentaron que posiblemente no están juntos, otros señalaron que tal vez sí porque Humberto Zurita no negó la información, solo no quiso responder.

Cabe recordar que anteriormente el oriundo de Torreón fue relacionado sentimentalmente con Kika Edgar, romance que sigue siendo un misterio, pues hasta el momento no se ha confirmado que estuvieran juntos. No obstante, en una entrevista que Emiliano Zurita cedió para Venga la Alegría fue cuestionado al respecto y respondió con un contundente “No”.

Constantemente Humberto Zurita recuerda a su esposa a través de sus redes sociales. (Captura Instagram: @zuritahm)

“No, a Kika la queremos muchísimo y obviamente es una gran amiga de la familia, y yo muy feliz de que mi papá esté trabajando en La Reina del Sur, que esté haciendo proyectos que a él le emocionan mucho, y más que nada, como a todos nosotros, me gusta que lo pueda pasar con grandes amigos como yo, y él y mi hermano lo pasamos, y creo que es algo muy especial en nuestras carreras que podemos compartir un trabajo con colegas así”, declaró.

Qué dijo Stephanie Salas sobre su supuesto romance con Humberto Zurita

Durante un reciente encuentro con los medios recuperado por Venga la Alegría Stephanie Salas se mostró sorprendida ante las especulaciones y con su reacción dejó entrever que todo se trata de puras suposiciones. “¿Quién dijo eso?”, comentó desconcertada, pero no dijo nada más al respecto y corrió a su medio de transporte particular para huir del lugar.

“Respuesta sospechosa, perdón [...] si te preguntan ‘oye ¿qué haces con Humberto Zurita?’ su respuesta pudo ser ‘No, es mi super amigo, venimos juntos en un vuelo’ o ‘Estamos saliendo, nos estamos conociendo’”, comentó Flor Rubio.

Sylvia Pasquel es primogénita de Silvia Pinal. (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

¿Sylvia Pasquel confirmó la relación de Salas y Zurita?

La hija de Silvia Pinal no se salvó del escándalo y también fue cuestionada sobre el supuesto romance de su hija con el galán de telenovelas. Sin profundizar en detalles comentó que de ser verdad no tendría ningún problema, pues considera que muchas mujeres estarían contentas con tener a Zurita como yerno.

“Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él [...] “Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno”, declaró para distintos medios con una sonrisa en el rostro.

SEGUIR LEYENDO: