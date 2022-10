La enternecedora carta que Yuya y Siddhartha escribieron para Mar por su primer cumpleaños

Mar nació el 29 de septiembre de 2021. (Fotos Instagram: @yuyacst)

Desde que Yuya y Siddhartha anunciaron el nacimiento de Mar sus millones de seguidores han estado al pendiente de cada detalle que comparten sobre su crecimiento y, como era de esperarse, su primer cumpleaños no fue la excepción. El pasado 29 de septiembre uno de los bebés más famosos en internet celebró su primer año de vida en una espectacular fiesta que preparó su madre con su característico sello, pero eso no fue todo, sus padres también le escribieron una enternecedora carta que conmovió en redes sociales.

Fue el propio intérprete de Paraíso lunar, Náufrago y Algún día quien subió en sus historias de Instagram una fotografía que tomó de las palabras que tanto él como su pareja sentimental escribieron para su hijo. La influencer -considerada como una de las pioneras en México- inició compartiendo parte de su experiencia como madre primeriza y dejó entrever que gracias a Mar ha aprendido a ser mejor persona.

Imagen de la carta fechada el 09 de septiembre de 2022. (Captura Instagram: @iamsiddhartha)

“Mar, hace un año que hablas fuera de mi cuerpo. Llegaste a sacudir todo lo que fui para dejar en mí únicamente las mejores y más amorosas piezas que me conforman. Gracias a ti aprendí a darme, a desdoblarme por completo, a compartir y he descubierto que no existe nada más que me haga sentir viva que estar a tu lado”, comenzó.

Deseo que cuando puedas leer y comprender estas palabras, sepas que mi amor por ti a cada segundo se multiplica. Espero estar siendo una buena compañera y guía en tu camino, cada día me esfuerzo por darte lo mejor de mí. Me interesa y me vuelve una madre loca de amor todo lo que tiene que ver contigo.

La youtuber colocó una figura de animal en cada plato de los invitados más pequeños. (Captura Instagram: @yuyacst)

Y por primera vez presumió todos los apodos que tiene para su primogénito: “Amo que seas mi hijo, amo ser tu mamá... Mi amor chiquito, mo chiquis loquis, mo gonchi Gonzales, mo fafis, fafis, mi gochi gois. Esta vida mía está llena de luz porque tú existes. Te ama con locura, tu madre”.

Jorge Siddhartha hizo lo propio y con sus tiernas palabras reconoció que su hijo llegó a su vida para colmarlo de alegría. También mencionó que espera crecer junto a él en todos los aspectos y recordó una de las principales razones por la que tanto él como Mariand Castrejón -nombre real de Yuya- decidieron llamarlo Mar.

El cantante escribió "Únicos" para Yuya y se podría decir que "Paraíso Lunar" la compuso para madre e hijo. (Foto: Instagram/@yuyacst)

“Mar, soy tu papá y te dejo estas palabras para que cuando puedas leerlas sepas cuanto te amo y que desde que supe que venías hasta el día de hoy, ha crecido un nuevo amor que se expande dentro de mí infinitamente, que no sabía que podía sentir y hacerme tan feliz”, escribió.

Me gusta pensar que Dios nos reunió en este lugar y momento porque ambos nos elegimos, nos necesitamos y porque venimos a ser felices juntos, a enseñarnos, aprender y crecer mutuamente. Así que espero ser un buen compañero de viaje, pues siempre estaré contigo! Lo más sorprendente de este encuentro es que yo siempre quise vivir en el Mar y ahora tú vives dentro de mí. Te amo, feliz cumpleaños! Tu papá.

La pareja cerró el escrito con un recorrido de los lugares que Mar tuvo la fortuna de visitar en su primer año, entre ellos se encuentra Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Mérida, Tepotzotlán, Manzanilla de la Paz, Casitas Maraika, Bucerías, Taxco, Ciudad de México y Cancún. También hicieron una actualización de las cosas que aprendió su bebé en su primer año de vida, como caminar de pompas, descubrir su comida favorita -plátano y huevo- y bailar.

