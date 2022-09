A Humberto Zurita le gustaría hablar con Christian Bach a través de un médium

Humberto Zurita recordó las veces en que se ha enfrentado a situaciones que, si bien no son paranormales, sí las considera extrañas (Foto: Getty Images)

Pese a que Humberto Zurita llegó a considerar convertirse en sacerdote católico, confesó que cree en la brujería, ha recurrido a brujos y no se cierra a la opción de buscar médiums para comunicarse con la fallecida Christian Bach.

En entrevista para De Primera Mano, Humberto Zurita compartió las ocasiones que ha tenido que recurrir a la brujería por diferentes motivos, iniciando por el hecho de que ha sido víctima de prácticas en las que utilizaban restos de lo que debía para poder “amarrarlo” a alguien.

Según relató, fue mientras estaba en un proyecto que uno de sus amigos le advirtió que alguien pretendía hacerle brujería, pues le estaban intentando hacer un amarre, y se habría dado cuenta por la forma en que estaban posicionadas tres botellas de agua.

Humberto ha acudido en repetidas ocasiones a brujos blancos por diferentes cosas paranormales que le han pasado (Foto: Cortesía)

“Uno de los actores amigos míos me dijo: ‘Espérame, espérame, ¿sabes qué? Te están haciendo un amarre’, y yo: ‘¿Cómo?, ¿un amarre?’. Me dijo: ‘Sí, te están haciendo un amarre”, inició su relato Zurita.

Estas botellas formaban un triángulo frente a sus fotografías y, además, no contenían agua normal, sino que eran los restos que el dejaba de una escena en la que aparentaba beber wiski.

“Él me explicó que esa agua que estaba en las botellas era el agua que sobraba de cuando yo tomaba en las escenas (...) Parece ser que la recogían recogían toda esa agua, no tengo claro por qué razón, entonces la ponen ahí”, agregó.

Pero esta extraña situación no se detuvo ahí, sino que su amigo le comentó que debía haber algo en el suelo, pues es lo usual en ese tipo de prácticas, así que quitaron el tapete del lugar en donde se encontraban y hallaron una estrella.

“Arrancamos el tapete, pero arrancado, porque estaba engrapado, y abajo tenía como una cruz, de estas estrellas que se ven raras”

Debido a esto, el actor recurrió a un brujo blanco para “desamarrarlo”.

Fue por ello que tocó el tema de las ocasiones que ha necesitado de la ayuda de personas que se dedican a estas prácticas, como la ocasión en que una de sus compañeras actrices le aseguró que tenía un “muerto atrás”, y aunque a él le pareció extraño, le hizo caso.

Humberto Zurita confesó que le gustaría poder hablar con Christian Bach como lo hacen las personas que se comunican con sus seres queridos fallecidos a través de un médium (Foto: Getty Images)

En este contexto, Humberto Zurita confesó que durante su juventud pensó que su futuro era dentro de la religión católica, por lo que inclusive estuvo en un seminario por tres años para convertirse en sacerdote; no obstante, actualmente sus creencias son diferentes, pues no se cierra a la idea de hablar con su fallecida esposa Christian Bach a través de una médium.

“Ojalá que yo pudiera volver a platicar con mi mujer o con mi mamá, sería maravilloso. Digo, no sé, espero que no se me aparezcan muertos, sino como vivos, se sentaran a mi lado. A lo mejor sí primero diría ‘¡ay! qué onda’, pero estaría padre. Creo que todas estas personas que utilizan médiums intentan volver a tener una plática con un ser querido”, comentó el actor.

Han sido diferentes actores quienes han confesado haber intentado contactarse con sus seres queridos; Talina Fernández ha buscado hablar con su hija Mariana Levy; Paul Stanley con su papá, Paco Stanley; Chiquis Rivera con su mamá, Jenni Rivera, entre otros.

La actriz murió cinco años después de su retiro (Captura de pantalla: YouTube/Telemundo)

Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019 de un paro respiratorio a sus 59 años, esto luego de luchar contra una enfermedad degenerativa de cual, hasta hoy, su familia no ha querida dar detalles, pues esa fue una de sus últimas voluntades.

Humberto y Bach estuvieron juntos por 36 años y procrearon a sus dos hijos, Sebastián y Emiliano.

