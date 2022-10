Criticaron a Kate del Castillo por su acento en los “Premios Billboard de la Música Latina 2022″

La ceremonia de premiación se realizó en Florida, Estados Unidos. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP)

El pasado jueves 29 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, donde dos reconocidos actores mexicanos participaron como conductores principales. Se trató de Jaime Camil y Kate del Castillo, quienes deslumbraron en la alfombra roja y escenario con espectaculares looks. No obstante, durante el show la protagonista de La Reina del Sur desató críticas en redes sociales por supuestamente cambiar su acento a la hora de hablar.

Y es que de acuerdo con algunos usuarios de Twitter, su pronunciación de la letra “S” sonó como acento español, por lo que fue comparada con Paulina Rubio. Cabe mencionar que la ex integrante de Timbiriche ha sido duramente señalada por su seseo en su expresión oral, algo que con el paso del tiempo se convirtió en su sello característico.

Así presentaba Kate del Castillo en los Billboard Latin Music a Tini... ♥️ pic.twitter.com/32WabQGVjx — Majo 🦋 (@MaJo_pe_1) September 30, 2022

“Alguien me explica el acento español de Kate del Castillo”. “#Billboard2022 Seriously no es nada contra Kate del Castillo, pero me molesta su acento fingido español, my head hurts”. “No entiende la diferencia entre la C y la S”. “No entiendo porque ese acento de kate del castillo la verdad se oye fatal”. “Que onda con la Kate del Castillo y ese su acento tipo Paulina Rubio? #Billboards2022″. “Kate del Castillo habla con qué acento? de Reina del Sur no es … #LatinBillboards”, fueron algunos comentarios en Twitter.

La opinión se dividió en dicha plataforma, pues mientras unos reprocharon a la protagonista de Ingobernable por hablar diferente a como suelen expresarse los oriundos de la Ciudad de México, otros señalaron que estaba hablando como española y pocos comentaron que no detectaron un acento en específico, pero sí resaltaron que no era mexicano.

(Captura Twitter)

Ante toda esta ola de críticas sus fans saltaron en su defensa al asegurar que no notaron ningún tipo de acento, solo un estilo. También resaltaron que supuestamente Kate habla de esa manera como resultado de un procedimiento en sus dientes: “Si es por sus dientes que habla así Kate le han de ver quedado grandes”. “Yo creo que trae dientes postizos”. “Ella tiene algún procedimiento en su dentadura, pobre que incomodidad”.

No obstante, fueron más las críticas que recibió. Hasta el momento Kate del Castillo no ha hecho declaraciones al respecto y se encuentra promocionando la tercera temporada de La Reina del Sur, su serie más famosa. Tampoco faltaron los memes, donde los tuiteros externaron su inconformidad con la actriz por supuestamente su expresión oral durante la entrega de los Premios Billboard a la Música Latina 2022.

(Captura Twitter)

Cabe mencionar que además de Jaime Camil y Kate del Castillo, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Emilia, Gilberto Santa Rosa, Isabella Sierra, Ivonne Montero, Jacky Bracamontes, Lourdes Stephen, Myrka Dellanos, Natti Natasha, Rauw Alejandro, Rodrigo Guirao, Stephanie Himonidis y Willy Chirino.Ana Jurka, Andrés Cantor, Alan Ramírez y Walo Silvas de Banda MS de Sergio Lizárraga, Becky G, Carmen Villalobos, Chiky Bombom, también participaron como presentadores.

Durante la ceremonia también se entregaron premios especiales en reconocimiento a estrellas latinas que han trascendido durante su carrera. En esta ocasión Raphael recibió el Premio a la Trayectoria Artística, José Feliciano fue galardonado con el Premio Leyenda, Nicky Jam con el Premio Salón de la Fama y Chayanne -considerado como padre de todos los mexicanos por el éxito que tuvo con muchas fans durante sus primeros años de carrera- con el Premio Icono.

