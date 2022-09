Lolita Cortés se dijo decepcionada de La academia 20 años: “Fue la generación más pobre”

Pese a sus severas críticas, Lolita Cortés se declaró fan de Rubí en La Academia (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

A más de un mes del final de transmisiones de La academia 20 años, competencia musical de TV Azteca que cuenta con un amplio historial como semillero de nuevos cantantes, Lolita Cortés se dijo decepcionada de la generación recién egresada.

Y es que la llamada “jueza de hierro” del reality show fue invitada a participar en la emisión más reciente del podcast de Pedro Prieto, en donde reveló que el desempeño de los alumnos en general no fue el que ella hubiera deseado y además arremetió duramente contra el director de la escuela.

Lolita consideró que al hijo de Emmanuel "le faltaron pantalones" (Foto Instagram: @alexanderacha)

La emblemática actriz de teatro musical habló sobre la experiencia que ha conseguido al participar en distintas generaciones de este proyecto, y sobre las complicaciones que ha tenido que afrontar al encontrarse con que lo poco que saben los alumnos acerca de la industria musical cuando llegan al show.

Lola Cortés, una de las críticas más importantes del proyecto, mostró su descontento con la experiencia en esta edición (Foto: La Academia)

Lolita contó que en algunas ocasiones su intención era hacer más de lo que le correspondía en el programa, pero no podía ayudar a los “académicos” por las reglas que están establecidas en la producción, por lo que llegó a sentir una gran desesperación al ver los resultados sobre el escenario.

“Fue muy muy muy desesperante para mí esta generación. ¡Desesperante!”, dijo de una forma bastante dramática luego de contar que quienes tenían el poder de hacer a los alumnos cambiar, jamás lo hicieron.

La polémica actriz y cantante recalcó que “algo muy malo” sucedió en el manejo de la educación de los alumnos para haber dado los resultados que se obtuvieron y resaltó que no puede creer que no pudieran preparar adecuadamente una canción de dos minutos en una semana, pero señaló que esta situación no sólo es culpa de los alumnos.

Los alumnos permanecieron recluidos por dos meses desarrollando sus aptitudes artísticas (Foto: Instagram/@lacademiatv)

“Tú lo entrenas y tú lo sueltas en el escenario, es algo que ellos no entienden. Yo en el escenario ya no puedo ver equivocarte. Te equivocas en el ensayo, no en el escenario porque en el escenario, nos consta; una equivocación, es un accidente”, aseguró.

Para Cortés, el desempeño de los alumnos no fue el óptimo, especialmente por tratarse de la edición de aniversario que había generado bastante expectativa meses antes de su estreno.

Mar, Andresse y Cesia fueron los tres ganadores de la edición 20 años (Captura Instagram: @laacademiatv)

“Ha sido la generación más pobre. Empezaba el show y todo una mierda y yo decía: ‘Esto es 20 años La academia, no puede ser que tus compañeros no te hagan coros’ y respondían: ‘Es que me aprendí una canción’, ¿Y? Tu día tiene 24 horas y tu canción dos minutos, ¿puedes o no puedes?”, recalcó.

Lolita también despotricó contra Alexander Acha, quien en esta ocasión fungió como el director de la escuela, dentro de la competencia de la cual resultaron ganadores la hondureña Cesia, la ecuatoriana Mar y el mexicano Andresse.

“Creo le faltaron muchos pantalones para decir: ‘señores, esto no va al escenario’, o no estuvo en los ensayos o no estaba en las clases y tú como director tienes que estar a las 8 de la mañana para ver las clases de cada uno, que se aprendan el show. De 8 a 3 es mi escuela, de 3 de la tarde, se los dejó a la producción”, dijo visiblemente exaltada.

Cuando un juez en cualquier competencia comienza a involucrar sus sentimientos acerca de a quienes evaluará, corre el riesgo de perder objetividad, tal como lo declaró Lolita sobre su experiencia en el programa que fue un gran éxito en las redes sociales.

“Cuando eres crítico está un tanto prohibido acercarte al alumnado porque puede influir tu punto de vista si creas una relación de amistad o afectiva, entonces trato de que no suceda eso, pero en este caso necesitaba yo acercarme a ellos para hacerles entender el ‘a ver, no estás entendiendo’”, expresó.

