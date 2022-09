Paco de Miguel volvió a recordar cuando Lolita Cortés lo ignoró en La Academia: “Me confundí”

Paco de Miguel fue ignorado por Lola Cortés (Fotos: Instagram/@soylolacortes y TikTok/@pacodemiguel)

El pasado sábado 13 de agosto, Paco de Miguel se presentó en uno de los episodios finales de La Academia: 20 años. El creador de contenido fue caracterizado con su icónico personaje de Miss Lety; sin embargo, su forma de desenvolverse en el escenario no agradó a Lolita Cortés, quien lo ignoró tomándose una selfie.

Este gesto de desprecio por parte de la exigente juez hacia el tiktoker desató todo tipo de reacciones, memes e incluso debates en redes sociales; a casi tres semanas de lo sucedido, Paco de Miguel ya reveló lo que pensó durante ese tenso momento y dio su opinión sobre la actriz.

Fue en conversación con Franco Escamilla que el tiktoker se dijo arrepentido por no haber pedido que cambiaran el guion, ya que tuvo que apegar su rutina a chistes “que no daban risa”, por lo que comenzó a sentirse incómodo, incluso comprendió que su personaje estaba provocando que la personalidad de la actriz de teatro musical se enfadara, pues la estaba “atacando”.

“Hubiera preferido mil veces hacer improvisar que estar en la incomodidad de hacer algo que no viene de mí, pero fue mi error no decir: ‘Vamos a cambiarlo’, pero tampoco es que puedes llegar a deshacer, no me sentí con la confianza de cambiar todo”, mencionó en el canal de YouTube.

Además, dijo que la reacción de Lolita Cortés empeoró todo, pues de por si estaba intentando cambiar las cosas del guion previamente autorizado, pero los gestos de la Jueza de Hierro lo hicieron perder toda concentración, pues Paco de Miguel no imaginó que fueran a ridiculizarlo.

“Llego al llamado, me dan el guion, lo estuvimos ensayando, me pareció bien, lo revisé, vamos al aire y mientras lo estaba diciendo no me estaba sintiendo cómodo; estaba diciéndolo, pero a la vez tratando de cambiar cosas y cuando Lola reaccionó de esa manera, no me lo esperaba (...) me confundí, me sacó totalmente de lo que yo traía y estaba haciendo, que está bien porque aprendes de eso, son cosas que te ayudan a crecer. Pero sí fue impactante estar ahí porque no entendí”, dijo.

Respecto a Lolita Cortés, el tiktoker que tiene varios personajes parodia aseguró que no la admiraba, pero que ya le habían advertido sobre su peculiar forma de ser, aunque también destacó que tanto sus seguidores como los fans de La Academia volvieron el asunto un tema mucho más importante de lo que realmente era:

“Era no-fan, pero sí decía ‘es que ella tiene mucha personalidad’ y la tiene, toda una vida haciendo teatro. Ella está en su personaje y obviamente va a reaccionar de esa manera si le estoy dando pie a que ella reaccione así, porque yo estaba hablando directamente de que ella se había peleado con el director. Pero también la gente es bien liosa en Twitter, lo hicieron grande”, dijo en la transmisión en vivo Desde El Cerro De La Silla Temp. 2 Con Franco Escamilla.

Hace pocos días, Lola Cortés recordó su conflicto con Paco de Miguel fue durante el programa de El Escorpión Dorado desde su canal de YouTube donde la ex jueza de La Academia 20 años fue cuestionada sobre su relación con el comediante y sobre si habían tenido algún acercamiento fuera de cámaras para limar asperezas.

Algunos días después, incluso se caracterizó como la crítica en este momento (Fotos: Capturas de pantalla TV Azteca/IG pacodemiguel)

“¿Cómo vas con tu amistad con Paco de Miguel?”, dijo el personaje de Alex Montiel, a lo que ella respondió: “¿Quién es Paco de Miguel? ¿Es un cantante?”, dijo Lolita Cortés de manera tajante.

La tajante respuesta por parte de Lolita Cortés causó gran risa en el Escorpión, quien de inmediato le dijo a Lolita: “No te hagas, ese que desdeñaste hace 15 días porque fue a hacerse el chistoso, que ni es chistoso, es un pend...jo, estoy de acuerdo contigo”, enfatizó.

