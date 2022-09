Lolita Cortés nuevamente se fue contra Paco de Miguel: “Tiene cero talento”

Lolita Cortés aseguró que hasta el día de hoy, un mes después de que conoció a Paco de Miguel, no sabe quién es (Fotos: Instagram @soylolacortes//captura de pantalla)

Luego de que Paco de Miguel asistió a la final de La Academia 20 años y que Lolita Cortés decidiera no prestarle atención durante su presentación, de nueva cuenta la Jueza de Hierro se fue contra el comediante, pues aseguró que su participación no resultó según lo deseado porque él no sabe leer el teleprompter, no sabría improvisar y “tiene cero talento”.

Fue el pasado agosto cuando Paco de Miguel se enfrentó a la fuerte personalidad de Lolita Cortés debido que a la actriz no le agradó su comedia y la forma en que intentó hacer mofa de ella durante la final de la más reciente emisión de La Academia. Pese a que ya pasó más un mes, la también cantante no ha olvidado este mal día con el influencer.

Durante el Podcast Auténtico de Pedro Prieto, Dolores recordó que aparentemente Paco se presentó sin tener algo preparado, por lo que se mostró molesta y exhibió que el tiktoker no sabría improvisar ya que necesitó que en el teleprompter fuera mostrado su diálogo, y ni así habría podido conquistar a los espectadores.

Desde el inicio, Lolita mostró desinterés en el diálogo del tiktoker (Fotos: Twitter)

“Lo de este señor, estaba diciendo unas estupideces que las estaba leyendo en el teleprompter, además, ese tipo ni siquiera estaba improvisando, lo estaba leyendo en el teleprompter, y fue cuando me enojé”, comentó la Jueza de Hierro cuando Pedro Prieto le recordó los memes que surgieron por ignorar la presencia de Paco de Miguel.

La molestia del intérprete de Te declaro mi amor llegó a partir de que ella no conocía a Paco de Miguel y se dio cuenta de que el joven “ni siquiera sabía leer” porque no estaba siguiendo de forma correcta su diálogo, así que decidió ponerle más atención a sus uñas.

“Dije: ‘Este idiota ni siquiera sé lo que está diciendo, ni siquiera sé quién es y ni siquiera sabe leer, entonces le voy a tomar fotos a mis uñas’, que me habían quedado divinas”

Durante varios segundos de la presentación del tiktoker, Cortés se estuvo esforzando por obtener el mejor ángulo de sus uñas, pues considera que se le dificulta tomar buenas selfies, lo que resultó en que movimientos llamaran la atención de los televidentes y de los que se encontraban en el set. La actriz recalcó que en ese momento se encontraba tan concentrada en lo que hacía que no se dio cuenta de que estaban hablando de ella, hasta que le avisaron a través de su monitor auditivo.

Pese a que quiso entender qué hacía el influencer arriba del escenario, Lolita aseguró que no pudo comprender la situación y es por ello que regresó a concentrar su atención en sus uñas y su celular.

Inclusive, al día de hoy, Lolita Cortés no sabe quién es Paco de Miguel, pero ha visto sus videos y considera que es una persona sin talento.

“Oigo que me dicen en el chícharo: ‘Lola, están hablando de ti’ (...) Y seguí, nunca entendí, no he visto el video, no he visto nada, no... creo que no soy consciente de todo esto (...) No sé quién es el señor, me enseñaron unos videos días después y me parece... que es terrible, tiene cero talento, pero bueno, le gusta al público”

Cómo inició el encuentro entre Lolita Cortés y Paco de Miguel

Todo ocurrió el sábado 13 de agosto, durante el primer día de la gran final de La Academia. En un segmento de la jornada tuvo lugar la entrega de los Premios OMG de TikTok y uno de los encargados de liderar este espacio fue Paco de Miguel en su personaje Miss Lety.

Cuando el tiktoker comenzó a hacer comentarios sarcásticos hacia la cantante, ella estaba haciendo gesticulaciones que llamaron la atención de los espectadores del programa, pues era evidente que no le estaba prestando atención o que no le había gustado su presentación.

La situación se tornó muy incómoda porque Paco insistió en hablar sobre Lolita, pero ella expresó que no estaba prestando atención. Esto provocó que la jueza se convirtiera en tendencia en redes sociales por varios días.

