Emmanuel felicitó a Alexander Acha por su participación en La Academia Foto: Instagram/@emmanuel

Este fin de semana llegó a su fin una nueva edición de La Academia en la que celebraron 20 años desde su primera edición, sin embargo, el talento de los participantes paso en más de una ocasión a segundo plano tras los múltiples incidentes que se presentaron dentro de la producción.

Entre los errores que tanto fanáticos como audiencia señalaron a través de redes sociales resaltaron en más de una ocasión la falta de disciplina por parte de los alumnos, gusanos en la comida, mala conducción por parte de Yahir y sobre todo una inexperta dirección a cargo de Alexander Acha, hijo de Emmanuel.

Sin embargo, ni todos los señalamientos por parte de la audiencia impidieron que un padre mostrara el orgullo por ver a su hijo desarrollarse, pues a través de su cuenta de Twitter, el afamado intérprete Emmanuel compartió un mensaje en donde felicitó a cada uno de los integrantes de la producción del programa nocturno de TV Azteca.

¡¡Felicidades a @LaAcademiaTV !! Gran trabajo de todos los que participaron: 👏🏼 a la producción, al director, a los críticos, a los maestros, la conducción. Sobre todo, felicidades a los protagonistas… — Emmanuel (@EmmanuelOficial) August 15, 2022

Tras esto el intérprete de Te amo ofreció unas palabras de agradecimiento y aseguró que gracias a las exigencias de los críticos, él junto al cuerpo docente se vieron obligados a dar lo mejor dentro de la producción.

Bajo ese tenor, la gestión de Alexander Acha al frente de La Academia: 20 años también estuvo marcada por sus acaloradas discusiones con la Lolita Cortés, debido a las diferencias creativas que se presentaron a lo largo del reality show de Azteca.

Ante esta situación y, para la confusión del público, el hijo de Emmanuel en más de una ocasión quiso calmar los ánimos, en mediados de La Academia, Alexander subió una fotografía a su cuenta de Instagram abrazado de la actriz de teatro musical, como una aparente señal de paz entre ambos.

(Foto: IG @alexanderacha)

“Estemos o no de acuerdo en opiniones y visiones, en una cosa concordamos: la excelencia es el fruto del trabajo perseverante y exigente consigo mismo”, colocó en la descripción. Fue así que, en una entrevista transmitida por Venga la Alegría, Alexander ahondó sobre la enemistad que se ha visto a lo largo del proyecto con Lola Cortés.

“No es mi amiga que conozco de años, para nada, la verdad es que la conocí en el programa, no tengo una amistad cercana con ella”, comenzó a decir en VLA.

Respecto a la imagen que colocó en sus redes sociales con la polémica famosa, el intérprete de éxitos como Te amo o ¿Tú Cómo estás?, explicó que la hizo pública porque, más allá de las diferencias, respeta la trayectoria de los jueces del programa.

(Foto Instagram: @soylolacortes, @alexanderacha)

“La foto que subí, la subí porque admiro a todos los del panel en sus carreras, personalmente no voy a hablar de ellos, no me gusta hablar de las vidas de las personas: si me cae bien, sino me cae bien, si estoy de acuerdo en como es, yo no soy nadie para andar criticando a la gente”, puntualizó ante las cámaras de TV Azteca.

A mediados del programa Lolita y Alexander protagonizaron otra pelea en vivo. Y es que, una vez más, la Juez de Hierro arremetió públicamente contra los maestros de La Academia tras notar algunas fallas en las presentaciones de los alumnos.

“Te falta el aire, incluso para responder. Uno después de cantar tiene que sobrarte el aire y hacer como si nada hubiera pasado y continuar hablando. Tú tienes que saber administrar... todos tienen que saber administrar el aire [...] no puede suceder eso jamás, que después de una canción te falte el aire, no importa cuánto hayas bailado tienes que verte perfecto, eso es lo más cruel”, comenzó Lola contra Andrés.

