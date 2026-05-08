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Diabetes gestacional en México: la importancia de un control oportuno durante el embarazo

Se aumenta el riesgo de complicaciones para la madre y el bebé si no se detecta y controla a tiempo

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Insulina embarazo diabetes gestacional salud
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En México, la diabetes es una de las enfermedades metabólicas que más frecuentemente complican el embarazo, por lo que especialistas llaman a reforzar la prevención, el diagnóstico oportuno y el seguimiento médico durante la gestación para evitar riesgos tanto en la madre como en el bebé.

En el marco del Día de las Madres, expertos en salud destacaron la importancia de mantener un control integral de la diabetes gestacional, una condición que aparece por primera vez durante el embarazo y que puede representar diversas complicaciones si no se atiende adecuadamente.

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La diabetes gestacional se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa detectado por primera vez durante el embarazo. Generalmente, se diagnostica entre las semanas 24 y 28 de gestación mediante pruebas de glucosa, aunque en mujeres con factores de riesgo el monitoreo puede iniciar desde etapas más tempranas.

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Hay que detectar a tiempo la diabetes para tener control de ella en el embarazo | Cuídate Plus

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el sobrepeso y la obesidad, antecedentes familiares de diabetes, embarazos previos con diabetes gestacional, abortos recurrentes, multiparidad, ganancia excesiva de peso durante el embarazo y antecedentes de complicaciones obstétricas graves.

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De acuerdo con la doctora Mariana Buss, esta condición está relacionada con los cambios hormonales propios del embarazo, los cuales pueden provocar resistencia a la insulina y alterar los niveles normales de glucosa en sangre.

“La diabetes gestacional está asociada a cambios hormonales que generan resistencia a la insulina. Una vez concluido el embarazo y estabilizado el entorno hormonal, los niveles de glucosa suelen regularizarse”, explicó la especialista en Embecta.

Sin embargo, advirtió que las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en años posteriores, mientras que sus hijos también podrían enfrentar mayores probabilidades de desarrollar obesidad o diabetes en el futuro.

¿Es segura la insulina durante el embarazo?

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Cabe destacar que cada embarazo evoluciona de manera distinta, por lo que el seguimiento médico personalizado es fundamental para detectar cualquier alteración a tiempo y reducir riesgos.

Uno de los principales temores de las pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional es el uso de insulina durante el embarazo. No obstante, médicos y expertos señalan que este tratamiento es ampliamente utilizado y considerado seguro cuando es indicado y supervisado correctamente por profesionales de la salud.

El tratamiento inicial para controlar la diabetes gestacional suele basarse en cambios en la alimentación, actividad física y monitoreo constante de la glucosa. Cuando estas medidas no logran mantener los niveles adecuados después de aproximadamente dos semanas, puede ser necesario iniciar tratamiento farmacológico con insulina.

Los especialistas explican que la insulina aplicada de manera correcta se deposita en el tejido subcutáneo y no se ha demostrado que atraviese la barrera placentaria ni que afecte directamente al bebé. Por el contrario, mantener niveles adecuados de glucosa ayuda a prevenir complicaciones durante el embarazo y el parto.

Además, se recomienda que las pacientes reciban educación terapéutica y capacitación sobre el manejo adecuado de la diabetes para evitar errores en la aplicación y mejorar el control glucémico.

Entre las recomendaciones generales destacan lavarse las manos antes de manipular el material de aplicación, rotar constantemente las zonas de inyección y evitar reutilizar agujas o jeringas, ya que esto puede alterar la dosis de insulina y generar daños en la piel.

Los expertos también indican que durante los primeros dos trimestres el abdomen puede utilizarse como zona de aplicación, mientras que en el último trimestre se recomienda utilizar otras áreas como brazos, muslos o glúteos.

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