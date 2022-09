Famosos al desnudo: del escandaloso accidente de Alejandra Guzmán al ataque que sufrió Alfredo Adame

El pasado 27 de septiembre Alejandra Guzmán asistió como invitada especial a un evento de la Fundación Herencia Hispana que se llevó a cabo en Estados Unidos. La "Reina de corazones" desfiló con elegancia por la alfombra roja luciendo un espectacular vestido bicolor blanco y negro que cambió por un ajustado leotardo para su show musical. Entre aplausos comenzó con una de sus canciones más famosas: "Míralo, míralo" y continuó con "Mala Hierba". Mientras bailaba dio un mal paso que la hizo caer sobre sus rodillas, pero el dolor era tanto que terminó dejándose caer del lado derecho. En un principio los presentes pensaron que era una caída normal, pero lamentablemente no fue así. (Captura TikTok)

La artista mexicana de 54 años sufrió una dislocación de cadera que afectó su fémur, tal y como lo dio a conocer su padre, Enrique Guzmán: “Se le salió la cadera que tiene injertada del lado derecho, ese fue el gran escándalo. Ahora, el problema es que se retiraron muchos nervios y muchos músculos, ella tenía mucho dolor. Fue a dar al hospital y le reacomodaron su fémur, que afortunadamente no se lo rompió, es de titanio”, dijo para Ventaneando.

Hasta el momento se sabe que Alejandra Guzmán se encuentra recuperándose en México y permanecerá lejos de los escenarios por un tiempo.

La cantante dio un mal paso que habría impactado directamente en su cadera reconstruida

Alfredo Adame tiene cuatro fracturas en su rostro tras fuerte golpiza en Ciudad de México

Fue el pasado 28 de septiembre cuando el controvertido actor y conductor de televisión recibió varios golpes por parte de dos sujetos -quienes actualmente se encuentran detenidos- tras asomarse fuera de su domicilio para ver qué estaba pasando en la calle, pues según relató en sus redes sociales, había una gran movilización de patrullas. De acuerdo con los últimos reportes, se trataba del homicidio de un policía que provocó miedo entre los habitantes de la zona.

Alfredo Adame reapareció sin el vendaje tras la agresión en Fuentes de Tepepan, Tlalpan Crédito: Instagram/@adamereacciona

Hasta ese momento Adame solo estaba como espectador, sin embargo, unos segundos después un hombre y una mujer embarazada con una herida se acercaron para pedirle ayuda, pues al parecer la víctima era su hermano, pero la actitud del masculino cambió: “Me tira un trancazo en la cara y me tira una patada [...]”Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas”.

Mientras las autoridades correspondientes investigan el caso, el expresentador de Hoy acudió a una revisión médica donde le informaron que tiene cuatro fractura en el rostros (una interna y tres externas), pero se encuentra estable.

Belinda desató rumores de romance con un joven empresario mexicano

Belinda se volvió a posicionar entre las principales tendencias de redes sociales por un video que se filtró de su reciente visita a la Ciudad de México. Cabe recordar que la artista española se mudó temporalmente a España tras terminar su tórrido romance con Christian Nodal. En esta ocasión, la cantante desató rumores de romance con un misterioso hombre que la acompañó durante un evento por la apertura de una nueva tienda Palacio de Hierro. Se trata de Gonzalo Hevia Baillères, dueño de varias empresas e integrante de una de las familias más importantes del país, pues es nieto de Tere y Alberto Bailléres, propietarios de dichas tiendas en México. (Foto: Instagram @belindapop)

En redes sociales se difundió un video en donde se puede apreciar a la protagonista de Bienvenidos a Edén con un alacrán cocinado en la mano mientras que sus acompañantes estaban pidiéndole que lo probara: “Ándale Belinda, dale un besito... pero al escorpión Gonzalo”. “No lo huelas”. “Qué asco”. “Sin pensarlo” y ante tanta insistencia no tuvo otra opción más que comerse un pedazo.

Aunque en ningún momento se transmitió una atmósfera romántica, los fans de Belinda comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la cantante ya tenga una nueva pareja después de aproximadamente ocho meses desde que terminó su compromiso con Christian Nodal.

Usuarios de redes sociales criticaron el holograma de José José

El pasado miércoles 28 de septiembre se llevó a cabo un evento en memoria del "Príncipe de la canción" en la Ciudad de México para recordar su legado musical a tres años de su lamentable fallecimiento. Durante el espectáculo organizado por José Joel y Anel Noreña se presentó un holograma del cantante que logró transmitir en los asistente una sensación de que realmente estaba ahí e, incluso, lograron escucharlo gracias al trabajo en voz que realizó Rafael Sigler: "Gracias por este cálido recibimiento. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios, ya que gracias al amor de mi hijo Pepe y al cariño de todos ustedes, mi público, estamos de regreso. Me llena de alegría que mi música sigue viva en sus mentes y en sus corazones y en sus gargantas. Por favor, si me lo permiten ustedes, sigamos recordando toda esta música maravillosa ahora a través de la voz de mi hijo José Joel." (Foto: Cuartoscuro - Captura de Twitter)

Los videos tomados durante el evento en honor a José José se viralizaron en redes sociales, donde quienes no pudieron asistir opinaron sobre esta técnica que cada vez se vuelve más popular en el mundo del espectáculo. Desafortunadamente, gran parte de los comentarios fueron negativos, pues muchos consideraron que la proyección careció de calidad.

“Hasta los efectos especiales de Odisea Burbujas se veían más reales que ese holograma”. “Le faltó la botella”. “Esta muy de 5 pesos !! Ni modos es pa’ les alcanzó!!”. “El que tenía preparado The Voice de Whitney Houston era mil veces mejor y aún así la familia no permitió que saliera al aire ni de gira”. “Que espantoso, y pues que pena que José Joel no heredó el talento de su padre”. “Don José José se volvió a morir al escuchar eso”, escribieron en Twitter.

Tenoch Huerta sigue dando de qué hablar por su reciente incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel. El mexicano dará vida a "Namor" en Black Panther: Wakanda Forever, película que se estrenará el próximo 11 de noviembre de 2022. Al respecto, en entrevista con Empire, el actor confirmó que su personaje será un mutante en UCM,(Foto: Aude Guerrucci / Reuters - Hasbro / Marvel)

