Los Polinesios a solas con Infobae: su asequible sueño de llegar al fin del continente

Los Polinesios continúan cosechando éxitos a más de una década desde que subieron su primer video a YouTube. Actualmente son considerados un antecedente para cientos de influencers que quieren seguir sus pasos, construir una carrera exitosa en redes sociales e incursionar como empresarios. Y es que Rafael, Karen y Lesslie llevaron su trabajo al siguiente nivel, pues no solo han logrado mantenerse vigentes en internet, también han lanzado mercancía y han recorrido algunos países con sus espectáculos.

Tras dos años limitados por las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, los hermanos mexicanos regresarán a los escenarios con JUMP World Tour Evolution, un nuevo show musical que promete poner a bailar y cantar a todos en tierras aztecas, Chile, Argentina y Bolivia. En entrevista exclusiva para Infobae México, Rafael y Lesslie adelantaron un poco sobre las sorpresas que tiene preparadas para todos sus fans.

“Es un concierto más inmersivo con mucha música, mucho baile, cosas que te vuelan la cabeza en pantalla. Realmente tratamos de meter nuestro universo dentro de muchas cosas, mucha música, entonces la verdad es que estamos muy felices”, comentó Lesslie. “Los Polinesios que van a ir se tienen que aprender todas las canciones de Jump porque ahí las vamos a cantar todas”, dijo Rafa.

Los influencers confesaron que tienen mucha ilusión de regresar a Argentina el próximo domingo 02 de octubre, pues guardan una estupenda impresión de sus seguidores: “Desde que comenzó este proyecto era uno de los países que queríamos sí o sí visitar porque la vez pasada que hicimos la gira polinesia tuvimos muy buena respuesta, nos encantó el público argentino, son muy efusivos, gritones”, comentó Rafael.

Nos alegra muchísimo porque estamos visitando ciudades que no conocíamos antes, que no habíamos llevado un show como es Córdoba [Argentina] y la verdad es que nos pone muy felices ver a nuestro público de allá.

Bajo este contexto confesaron que entre sus sueños más grandes está explorar por la Patagonia, una región histórica y cultural que se encuentra al sur del continente americano, en Argentina. Ambos contaron que siempre han estado interesados de visitar esta zona porque consideran que pueden vivir grandes experiencias, además de que desean ver un iceberg.

“A nosotros nos gusta muchísimo las aventuras, naturaleza, montañas, experiencias de expediciones y la verdad es que sabemos que allá podemos encontrar todo eso, además de que el clima y el ecosistema no es algo sencillo de estar en él, entonces como que le agrega un poquito de reto a esto. Es un lugar muy especial”, comentó Rafael. “A parte es el fin del continente”, dijo su consanguínea.

Con ello, los influencers dejaron entrever que tienen muchas cosas en común ajenas al contenido que realizan para redes sociales. De hecho, comentaron que su lazo se hizo más fuerte desde que comenzaron a trabajar juntos y, aunque a veces tienen diferencias como cualquier familia, consideran que siempre estarán el uno para el otro.

“La conexión que tenemos entre nosotros cada vez es más fuerte y sabemos que primero que nada vamos a estar siempre como familia, entes del trabajo siempre vamos a contar con nosotros, mencionó Lesslie.

Los youtubers aseguraron que seguirán trabajando juntos y no están limitados a incursionar en ámbitos fuera de la creación de contenido para redes sociales, pues no quieren quedarse con las ganas de experimentar en otros medios mientras sigan transmitiendo su mensaje: amor familiar.

“Siempre existe experimentar como en la actuación o en otras cosas que queremos hacer. No estamos limitados a no hacerlas, no se ha dado la oportunidad, pero mientras sigamos dando ese mensaje de amor y familia lo vamos a hacer siempre”, declaró Lesslie.

