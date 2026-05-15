México

Arrancones clandestinos de autos de lujo en Yucatán dejan dos muertos y un herido grave tras brutal choque

La carrera ilegal terminó en tragedia sobre la carretera Mérida–Puerto Progreso

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Arrancones choque Yucatán incendio
Arrancones terminan en choque e incendio en carrera de Yucatán (RealidadesYucatán/FB)

La madrugada de este jueves, una nueva tragedia vinculada a presuntos arrancones clandestinos sacudió la carretera Mérida–Puerto Progreso, luego de que una competencia ilegal entre vehículos de lujo dejara un saldo de dos personas muertas y una más gravemente herida, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana a la altura del kilómetro 14 de la citada vía, una zona donde habitantes y automovilistas denuncian constantemente la realización de carreras ilegales de alta velocidad.

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Según los primeros reportes, tres unidades de lujo —un Chevrolet Camaro, un BMW y una camioneta BMW negra— participaron en un arrancón que inició presuntamente desde una gasolinera ubicada sobre la carretera.

Testigos señalaron que los conductores aceleraron a velocidades extremas, superando presuntamente los 200 kilómetros por hora, mientras decenas de personas observaban las maniobras e incluso consumían bebidas alcohólicas en el lugar.

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Impactan a otro carro que pasaba

Arrancones choque Yucatán incendio
El auto Nissan Versa quedó prácticamente destruido y dividido en tres partes por el choque (Emisor de Yucatán/FB)

En medio de la carrera clandestina, un automóvil Nissan Versa circulaba por debajo del puente con dirección hacia Mérida cuando fue impactado violentamente por la camioneta BMW negra.

La fuerza del choque fue devastadora. El Nissan Versa quedó prácticamente destruido y dividido en tres partes, mientras que sus ocupantes salieron proyectados hacia la maleza a un costado de la carretera.

Paramédicos y cuerpos de emergencia confirmaron que tanto el conductor como el copiloto fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las lesiones. Las víctimas no participaban en las carreras ilegales y únicamente transitaban por la vía al momento del accidente.

Conductor de camioneta queda herido

Arrancones choque Yucatán incendio
Arrancones choque Yucatán incendio (Emisor de Yucatán/FB)

La camioneta BMW responsable del impacto terminó envuelta en llamas tras la colisión. Su conductor sobrevivió, aunque resultó con heridas de gravedad y fue trasladado bajo custodia a un hospital de la capital yucateca.

Elementos de la SSP y efectivos de la Guardia Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y permitir el trabajo de los peritos forenses.

Sin embargo, al arribo de las autoridades, los otros vehículos presuntamente involucrados en el arrancón, así como varios asistentes, ya habían abandonado el sitio para evitar ser detenidos.

El accidente volvió a encender las críticas contra la falta de vigilancia en la carretera Mérida–Progreso, considerada desde hace años como uno de los principales puntos donde se realizan carreras clandestinas durante las noches y madrugadas.

Vecinos y automovilistas reiteraron el llamado a las autoridades estatales para reforzar los operativos de seguridad y evitar que continúen este tipo de actividades ilegales que ponen en riesgo la vida de personas inocentes.

Asimismo, señalaron que, pese a los constantes reportes ciudadanos, los arrancones continúan desarrollándose con relativa frecuencia en distintos puntos de la vía, especialmente los fines de semana.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas mortales ni del conductor lesionado, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y localizar a los demás participantes del presunto arrancón clandestino.

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