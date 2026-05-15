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¿Cuáles son los efectos que tiene el cerebro ante el maltrato? La UNAM responde

La especialista explicó que el cerebro presenta dos fases especialmente sensibles: la infancia y la pubertad

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Ilustración conceptual de un cerebro como rompecabezas, algunas piezas rotas, rodeado por seis figuras humanas en diversas posturas de aflicción sobre un fondo azul petróleo.
Una ilustración conceptual muestra un cerebro fragmentado como un rompecabezas con piezas dañadas, rodeado de figuras humanas en posturas de angustia, simbolizando el impacto del maltrato en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas a lo largo de su vida, han atravesado situaciones de maltrato en alguna etapa de su vida. Este fenómeno, que puede ser tanto verbal como físico, afectando profundamente el desarrollo intelectual, corporal y emocional de quienes lo padecen.

La forma en que el cerebro reacciona ante estas experiencias depende de la gravedad y frecuencia del abuso, así como de la sensibilidad emocional de cada individuo.

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Gabriela Orozco Calderón, especialista de la Facultad de Psicología y responsable del Laboratorio de Psicobiología de la UNAM, analizó el impacto del maltrato en el cerebro durante su participación en el programa “Con-Ciencia. Psicología y Sociedad” de Radio UNAM.

Su objetivo fue motivar a la reflexión sobre las consecuencias de la violencia en todas la niñez y adultez, subrayando que el daño es aún mayor cuando el abuso ocurre en la infancia, periodo fundamental para el aprendizaje y la formación de habilidades esenciales.

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La especialista explicó que el cerebro presenta dos fases especialmente sensibles: los primeros años y la pubertad. Un ambiente hostil en esos momentos de la vida puede dejar huellas profundas, perpetuando patrones de conducta negativos en después de los 18 años y condicionando la manera en que se enfrentan nuevas experiencias.

Infografía que muestra el impacto del maltrato en el cerebro, con un dibujo de un cerebro con grietas, diagramas de sus partes e iconos sobre prevención y apoyo.
Una infografía ilustra cómo el maltrato físico y verbal impacta el cerebro, especialmente durante la infancia, causando daños estructurales y funcionales, y subraya la importancia de la prevención y el apoyo psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos negativos del maltrato en el cerebro

El maltrato puede originar múltiples alteraciones en la estructura y funcionamiento cerebral. Entre los daños detectados por la académica se encuentran:

  • Sobreactivación de la amígdala, lo que incrementa la impulsividad.
  • Disminución de la funcionalidad del sistema de recompensa cerebral.
  • Reducción del tamaño de hipocampo e ínsula.
  • Merma de la materia gris en zonas corticales.
  • Modificaciones en el cuerpo calloso, encargado de conectar ambos hemisferios.
  • Dificultades en procesos cognitivos.
  • Cambios en los sistemas de detección de amenazas.
  • Anomalías en el procesamiento del lenguaje.
  • Problemas de memoria y respuesta emocional ante estímulos visuales.
  • Adelgazamiento de la corteza somatosensorial, especialmente en casos de abuso sexual.
  • Disminución en áreas relacionadas con la autoconciencia.
  • Alteraciones en regiones que influyen en los deseos y antojos, lo que puede aumentar la tendencia al consumo de sustancias.

¿Cómo prevenir el maltrato?

Para evitar que la violencia se normalice en la vida cotidiana, Orozco Calderón propuso:

  • Identificar las distintas formas de maltrato, incluso bromas ofensivas.
  • Fomentar el respeto en la comunicación.
  • Desarrollar habilidades de conciliación.
  • Expresarse con firmeza y claridad, sin perder el respeto.
  • Fortalecer la autoestima.

¿Qué hacer cuando soy víctima de maltrato?

La especialista recomienda buscar apoyo psicológico, como terapia cognitivo-conductual o de desensibilización sistemática, para romper el ciclo de abuso y sanar la autoestima.

El neurofeedback puede ser útil en casos de ansiedad, depresión o antecedentes de agresión, pues permite regular la actividad cerebral sin recurrir a fármacos y ayuda a recuperar el bienestar.

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