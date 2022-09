La fría reacción de Frida Sofía a la caída de Alejandra Guzmán: “Para mí ya no existe”

Frida Sofía señaló que Alejandra Guzmán no le brindó apoyo emocional cuando murió Natasha Moctezuma (Foto: Instagram)

La salud de Alejandra Guzmán ha preocupado a sus fans luego de que la cantante sufrió una caída en pleno escenario la noche de este martes 27 de septiembre, mientras ofrecía un concierto en el Centro Kennedy, de Washington, Estados Unidos.

Fue durante el evento Hispanic Heritage Foundation, cuando la cantante de 54 años se inclinó un poco mientras entonaba su éxito Mala hierba, hecho que la hizo perder el equilibrio y tras ello, cayó causando un golpe en su cadera, motivo por el cual la rockera tuvo que cancelar la presentación en vivo.

La hija de Silvia Pinal fue trasladada de emergencia en ambulancia a un hospital local y el video del momento en que la “reina de corazones” se desvaneció en pleno show de inmediato se volvió viral causando la preocupación de los seguidores de Guzmán.

La cantante dio un mal paso que habría impactado directamente en su cadera reconstruida

Tras este serio accidente, ocurrido poco después de que una fan tocó indebidamente a la artista, y del cual Alejandra confirmó que se ha dislocado la cadera, surgieron las reacciones de diversas personalidades del mundo del espectáculo, y también la de su hija Frida Sofía, quien dio cuenta de que su relación con la artista dista mucho de volver a ser como antes.

Y es que la empresaria y coach de vida fitness se encuentra distanciada de su mamá desde hace más de dos años, esto tras denunciar que Enrique Guzmán, su abuelo, presuntamente cometió abuso sexual contra ella, cuando era una pequeña de cinco años. El tema llegó a los tribulanales por la denuncia penal promovida por la mujer de 30 años y se sabe que el expediente del caso continúa abierto.

Le reacción de la también modelo y cantante ante el estado de salud de su famosa mamá fue revelada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien durante su participación su programa matutino de YouTube leyó un mensaje que la controvertida influencer le habría enviado.

La "reina del rock" fue trasladada de emergencia en ambulancia a un hospital local (Captura TikTok)

“Alejandra es una guerrera porque donde le inyectan los polímeros es en el área de la cadera, en las pompas, entonces ahí la han tenido que operar una y otra y otra vez. Es más, creo que tiene una parte abierta para no tenerla que estar abriendo a cada rato porque los polímeros son como el material de los discos compactos, se mete entre la piel, arterias, huesos, la carne”, comentó el periodista dando un panorama general de las condiciones de salud de la rockera, quien en 2019 fue objeto de una fallida intervención que resultó en graves estragos para su salud.

“Cada vez que se le bajan las defensas a Alejandra hay que volverla a abrir, hay que volverle a quitar poco a poco esos polímeros”, añadió el periodista, quien reveló que tras enterarse de la caída que mantiene a Alejandra Guzmán en reposo, se puso en contacto con la única hija de la rockera.

“Le mandé a Frida Sofía el video y me dice ‘espero que se recupere’, le digo ‘estuvo fuerte la caída de tu mamá’ y me dice ‘Hola Gus, ojalá y se recupere pronto’”, contó en primera instancia el autonombrado “periodista de las exclusivas”.

Frida Sofía se mostró indiferente, aunque deseó recuperación para su mamá (Foto: AP/Lynne Sladky - Foto Instagram: @ifrida)

Fue entonces que Infante intentó obtener otra declaración de la intérprete de Ándale, quien lo sorprendió con su respuesta: “Le mando el video de la caída y me escribe: ‘¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe”, leyó el periodista.

Y es que en septiembre de 2021 perdió la vida Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía, hecho que entristeció profundamente a la influencer, quien tenía una relación muy cercana con la joven fallecida a los 24 años.

En abril del 2022, Frida contó a El gordo y la flaca que su madre jamás tuvo un acercamiento con ella para velar sobre su estado luego de la muerte de la hija de Beatriz Pasquel y Pablo Moctezuma.

“No, nunca, yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a sus representantes, pero no importa, yo me represento sola”, arguyó la creadora de contenido.

