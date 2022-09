Alfredo Adame fue brutalmente golpeado por unos “malandros”

Foto: IG @adamereacciona

Alfredo Adame fue brutalmente golpeado, según el mismo actor, quien alarmó a sus seguidores pocos minutos después de las 14:00 h de este miércoles 28 de septiembre. El también conductor escribió: “Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”, mensaje dirigido a sus 161 mil seguidores en la red social.

En la imagen se le puede ver al también aspirante a político sentado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México -donde reside el polémico actor-, vistiendo ropa deportiva y el ojo derecho visiblemente moreteado y con rastros de sangre. De inmediato algunos de sus fans comenzaron a mostrar su preocupación en la caja de comentarios.

Según dio a conocer Venga la alegría, el reciente ganador del reality show Soy famoso: ¡sácame de aquí! fue atacado afuera de su casa, al sur de la ciudad capital.

“Amigo, no se vale. Espero te encuentres bien y que sólo sea inflamación lo de tu ojo, estamos contigo”, “Ánimo master”, “Qué pasó padrino, esperemos que no pase a mayores”, “¿Lo asaltaron sensei?”, se lee entre sus comentarios.

“Si así quedó él, no imagino cómo quedó el otro”, “Eso es tener poca madre, creo que nadie se merece ese tipo de agresiones”, “¿Qué esta vez no dio sus famosas patadas de bicicleta?”, “Qué mala onda, aunque sea bravucón, loco, bocón y todos los defectos del mundo no se merece esto ni él ni nadie. Alto a la violencia”, son otros mensajes que se leen en respuesta a la noticia.

*Información en desarrollo