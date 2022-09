Contra quién quiere pelear Zurdo Ramírez después de enfrentar a Bivol

Zurdo Ramírez reveló su deseo por convertirse en campeón indiscutido de las 175 libras (Foto: Instagram/ @zurdoramirez)

Aún resta poco más de un mes para que la afición mexicana al boxeo viva una de las veladas más esperadas del año. Gilberto Ramírez enfrentará a Dmitry Bivol con la posibilidad de adjudicarse el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría de semipesado. Aunque no ha garantizado la victoria, el Zurdo ya tiene en la mira al que podría ser su siguiente rival.

Desde que Zurdo venció a Dominic Boesel en su más reciente reyerta, expresó su deseo por enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Sin embargo, debido a la postura del tapatío por no enfrentar a boxeadores nacidos en el territorio mexicano, el mazatleco se fijó un objetivo alternativo que lo llevaría a buscar el campeonato indiscutido de las 175 libras, logro que ningún mexicano ha conseguido.

“Cualquiera de las dos peleas es posible, pero también unificar los títulos es importante para mí y me gustaría hacerlo también. Claro que no (temo a la pegada de Artur Beterbiev), es un ser humano como nosotros. Tiene dos brazos y dos piernas, no es invencible (...) Quiero ganar el título primeramente Dios y convertirme en campeón indiscutido también. Creo que sí va de la mano ganar esta pelea y unificar títulos. También es la meta”, aseguró.

Artur Beterbiev es triple monarca de los semicompletos (Foto: Twitter / @Reyesboxing)

En la actualidad, la división de las 175 libras es dominada por un par de boxeadores rusos que han demostrado con creces los argumentos que los han llevado a ocupar el lugar de monarcas. Por un lado, Dmitry Bivol ha consolidado un impecable récord de 20 peleas sin conocer la derrota y reivindicó su superioridad cuando venció a Saúl Canelo Álvarez. Sin embargo no es el rival más peligroso de la división.

Su compatriota, Artur Beterbiev es el poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Aunque cuenta con un recorrido más corto, no ha perdido ninguna de las 18 peleas que ha enfrentado y, de hecho, todas ellas las ha ganado por la vía del nocaut, por lo que su efectividad es del cien por ciento.

La paridad es tanta que tanto Beterbiev como Bivol se disputan el liderato de su división. Por un lado, el ranking realizado por el medio ESPN ubica al multicampeón en la cima, mientras que la revista The Ring posiciona al próximo rival del Zurdo Ramírez en la primera posición. En ambos listados, el mazatleco se ubica en el lugar de bronce, el cual podría abandonar dependiendo del resultado en sus próximos compromisos.

¿Cuál es el camino que el Zurdo debe seguir para convertirse en campeón indiscutido?

Una hipotética victoria el próximo 5 de noviembre en Abu Dhabi, además de coronarlo por primera vez en las 175 libras, ubicaría al mexicano en la carrera por la recolección de todos los cinturones de su circuito. A diferencia de Saúl Canelo Álvarez en las 168 libras, su camino sería más sencillo pues solamente tendría que vencer a un rival para consagrarse como campeón indiscutido.

Por otro lado, en caso de caer ante el ruso a finales de 2022, Ramírez debería ponerse en la lista de espera de retadores para buscar la revancha contra Bivol. Otra opción sería realizar un par de peleas más en semipesado para recuperar su prestigio en los listados y lograr sus condiciones óptimas para poder retar directamente a Artur Beterbiev. En dicho caso estaría obligado a quitar el invicto a su oponente y buscar de nueva cuenta al verdugo de Saúl Álvarez.

Si el Zurdo Ramírez consiguiera su objetivo de vencer a los dos rusos y convertirse en campeón indiscutido aumentaría la presencia de boxeadores mexicanos en categorías de peso superior. Además, se convertiría en el primer monarca indiscutido de los semipesados, así como el segundo nacido en México.

