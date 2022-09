El desencuentro entre Ana Guevara y Marcelo Ebrard por traer los Juegos Olímpicos a México

En junio de 2022 Marcelo Ebrard consideró que México podría albergar su tercera edición de los Juegos Olímpicos, pero Ana Guevara negó sus aspiraciones

Meses después de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, abriera la posibilidad de que México pudiera albergar su tercera edición de Juegos Olímpicos en la historia, Ana Gabriela Guevara contrarió su postura. La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) negó el interés de las autoridades federales y que el país cuente con la infraestructura requerida.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, la ex medallista olímpica aseguró que, tras las afirmaciones del canciller en un evento con el Comité Olímpico Mexicano (COM), hubo diálogo para considerar la posibilidad de la candidatura de México de cara a la justa más importante del verano programada para 2036 o 2040. Sin embargo, negó la posibilidad al no contar con las condiciones mínimas requeridas.

“En este momento, incluso hablando con el presidente de la República, no estamos levantando la mano para nada. No es de interés de esta administración el levantar la mano para un evento de ese calado. Mi justificación con el presidente fue el antecedente de Veracruz, esa es la historia negra de los Juegos Centroamericanos y en caso de los Panamericanos seguimos con muchas irregularidades”, aseguró.

Gracias deportistas olímpicos !!! Me llevo su propuesta de realizar Juegos Olímpicos en México. Si el Presidente López Obrador autoriza, lo hacemos. Enhorabuena a la Presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mary José Alcalá, clavadista olímpica !! pic.twitter.com/gmQ26onndq — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 16, 2022

El antecedente al que se refirió la titular de la Conade corresponde a la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el estado de Veracruz, el año 2014. En aquel entonces, el gobierno del estado aún estaba a cargo del priista Javier Duarte y el evento deportivo pasó a la historia como un capítulo más en su historial de posibles sucesos de corrupción acontecidos a lo largo de su administración.

Como ejemplo, a 100 días de la inauguración oficial de la justa deportiva en el estado fue cancelada la construcción de la Villa de Atletas. El suceso causó revuelo porque 700 de las viviendas ya estaban terminadas, las cuales estaban destinadas a albergar a las delegaciones participantes. En su lugar, los equipos tuvieron que ser repartidos en diversos hoteles y llegaron a generar el descontento por las condiciones de incomodidad.

