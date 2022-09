Juan Pablo Medina confesó que tuvo miedo de no ser invitado a “Soy Tu Fan”

Desde que perdió su pierna ha compartido algunas imágenes de su proceso de rehabilitación. (Foto: Instagram@juan_pablomedina)

Juan Pablo Medina regresó al mundo de la actuación después de aproximadamente un año trabajando en su proceso de rehabilitación tras perder una de sus extremidades por complicaciones en su salud derivadas de una trombosis. Y no pudo hacerlo mejor que rodeado de sus amigos en uno de los proyectos que catapultó su carrera: Soy Tu Fan.

El intérprete que cumplirá 45 años en octubre de este 2022 concedió una entrevista para Ventaneando, donde se sinceró sobre cómo fue su camino desde que perdió su pierna hasta que fue considerado para interpretar a Iñaki en la película y tercera temporada de la serie protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro.

Juan Pablo Medina junto a su novia Paulina Dávila posando en la playa. Esta fue una de las primeras fotografías donde apareció el actor con su prótesis. (Foto: @paulinada_/Instagram)

Sin profundizar en detalles, confesó que mientras trataba de entender todo lo que estaba pasando consideró todo lo que podría pasar con su carrera, pues tenía miedo de que sus oportunidades laborales se vieran limitadas por la pérdida de su pierna. Por esa razón, también llegó a pensar que no sería invitado a dicho proyecto que volvió a la pantalla después de 10 años.

Me daba miedo que no me fueran a invitar. Creo que fue cuando comencé a tener claridad... piensa en ti, recupérate, trabaja en ti, trabaja en tu cabeza, en tu corazón, agárrate de lo que más puedas que es la familia, mi novia, mis amigos, la gente que me quiere, he recibido demasiada buena onda y propuestas de trabajo.

Pero afortunadamente todo fue diferente, pues participó en la película que actualmente se encuentra en cartelera y sigue interpretando a Iñaki en la tercera temporada que está próxima a estrenarse. Con una gran sonrisa en su rostro agradeció por haber conseguido trabajo en muy poco tiempo y reconoció que encontrarlo en Soy Tu Fan fue una bendición porque sus colegas -a quienes considera como amigos- le ayudaron mucho a reconectar.

“Trabajando mucho, preparándome en terapias y todo, entonces estoy muy contento [...] Soy tu fan fue de mis primeras chambas, le tengo mucho amor al personaje, a todos los actores, es un proyecto increíble”, dijo.

Las primeras dos temporadas fueron transmitidas por Cana Once. (Captura de YouTube: Canal Once)

El primer día que tuve llamado me sentía raro, pero enfrente tenía a este güey, Martín [Altomaro], entonces fue más fácil. Trabajar con amigos siempre es más divertido, es más lindo y, sobre todo, para mí fue mucho más sencillo y me han tratado increíble.

Por último compartió que tras perder parte de su extremidad inferior aprendió a valorar todo lo que tiene en su vida y reflexionó sobre cómo casi nadie lo hace hasta que pasa por una difícil situación.

Juan Pablo Medina dando sus primeros pasos con su prótesis. (Captura: @Juan Pablo Medina /Instagram)

“Estoy profundamente agradecido todos los días. Como que antes das por hecho muchas cosas y ahora lo valoro mucho más. El simple hecho de poder venir a trabajar con mis amigos me da mucha felicidad”, declaró.

Esta no fue la primera vez que Juan Pablo Medina habló sobre su proceso de recuperación y adaptación tras sufrir la amputación de su pierna, a finales del pasado mes de marzo abrió su corazón para la revista GQ y compartió parte de su experiencia.

(Captura: @paulinada_/Instagram)

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva”, comentó.

El protagonista de La Casa de las flores, Se busca papá y El club de los idealistas permaneció lejos de los reflectores durante los primeros meses después de la cirugía, pero desde que reapareció en sus redes sociales ha mostrado desde sus primeros pasos con su prótesis hasta su presencia en la alfombra roja de Soy Tu Fan: La Película.

SEGUIR LEYENDO: