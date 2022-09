Paola Rojas debutará como actriz en Soy Tu Fan: “Me gustó mucho ser malísima”

La periodista debutará como actriz en "Soy Tu Fan". (Foto: Captura de pantalla YouTube - Foto Instagram: @paolarojas)

Desde que se confirmó Soy Tu Fan: La Película se comenzó a especular sobre quiénes serían los actores del elenco original que regresarán en esta entrega especial para la pantalla grande, sin embargo, poco se habló sobre los artistas que se sumarán. Para sorpresa de muchos Paola Rojas -reconocida periodista y conductora mexicana- confirmó que debutará como actriz e interpretará nada más ni nada menos que a una villana.

Fue durante una emisión de Al Aire con Paola Rojas -noticiero que conduce en Televisa- donde reveló que tendrá una participación especial en el proyecto que se estrenará el próximo jueves 8 de septiembre dando continuidad a la historia de Charly y Nico que quedó inconclusa hace aproximadamente una década. Notablemente emocionada con poder compartir este nuevo paso en su carrera, aseguró que todo fluyó muy bien.

Yo salgo en esa película “Soy Tu Fan”, salgo de una villana. Me gustó mucho ser malísima, no saben que bien fluyó, muy cómoda con la maldad.

Como era de esperarse, su confesión tomó por sorpresa a sus compañeros del noticiero, quienes la felicitaron por esta nueva faceta en su carrera fuera del periodismo y la conducción. Cabe recordar que la ex esposa de Zague -ex futbolista- ha sido titular de varios espacios informativos, además de que actualmente forma parte de Netas Divinas junto a Galilea Montijo, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun.

Paola Rojas no dio más detalles al respecto y tampoco aparece en el tráiler de la película, así que solo queda esperar el estreno.

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de Soy Tu Fan?

En medio de la euforia por el regreso de Charly, una de las actrices principales de la serie confirmó que en los próximos meses saldrá una nueva temporada de la serie. Fue Maya Zapata quien durante una entrevista que cedió para La Caminera -programa radiofónico bajo la conducción de Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia- reveló que ya terminaron de grabar los primeros capítulos. Por esa razón resulta probable que esa entrega de continuidad a la película.

Durante estos 10 años nosotros buscamos retomar el proyecto de forma independiente [...] nunca quitamos el dedo del renglón. Después de ahí la carrera de todos despuntó y cada quien ha construido caminito a partir de “Soy Tu Fan”.

Hasta el momento se desconoce a partir de cuándo estará disponible y a través de qué medio.

Maya Zapata también explicó que quienes deseen ver la película sin conocer la serie podrán hacerlo, pues considera que la temática se entiende sin necesidad de conocer todo el trasfondo que vivieron Charly y Nico anteriormente.

“Yo creo que la gente la va a entender de forma independiente. Por lo menos la experiencia que hemos tenido con la gente que no ha visto la serie y que ha visto la película, no necesitan la serie para ver la película. Ahora, quienes son fan la han visto más veces, pero porque son fans, creo que no se necesita”, dijo.

¿Dónde ver la retransmisión de Soy Tu Fan?

Actualmente Soy tu fan está disponible en la plataforma en línea de Canal Once. Esto permite poder repetir los capítulos de la serie sin límite. El contenido se puede disfrutar descargando la aplicación desde Play Store para Android o App Store para iOS con el nombre de Once VOD y también es posible verla en el portal web desde cualquier navegador, este es el enlace.

No es necesario registrarse para ver Soy tu Fan y el uso de este servicio es gratuito en sus diversas modalidades.

