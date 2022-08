Familia de Vicente Fernández aseguró que continúan litigios contra Televisa por la “ilegal bioserie”

La Familia Fernández lleva a cabo varias acciones legales contra Televisa por serie (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Entre reclamos que se han alargado por varios meses la familia Fernández aseguró que las acciones legales en contra de Televisa por la bioserie El último rey: El hijo del pueblo continúan su curso y no se dan detenido como en algunos medios de comunicación mencionaron este martes.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de Chente, los abogados Del Toro y Carazo que llevan el caso contra la televisora, precisaron que los litigios siguen activos.

“Todo lo referente al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) está coordinado por el despacho reconocido y especializado en la materia del Doctor Mauricio Jalife, despacho que confirma que se continúan los litigios para la infracción administrativa”.

Detallaron que se presentaron ante dicho instituto 12 distintas solicitudes de medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas, así como de derechos de autor.

(Foto: captura de pantalla/Blim)

En todos los casos fueron concedidas y “se encuentra acreditada la legitimación de la señora María del Refugio Abarca viuda de Fernández, como heredera universal y titular de los derechos registrados ante el IMPI e INDAUTOR”.

Señalaron que se presentaron solicitudes de infracción, que no son las demandas por daños y perjuicios que se señalaron en algunos medios este 16 de agosto, ante el IMPI. Esta situación es la que algunos habrían confundido por el hecho de que se acabó la demanda, no obstante, no procede porque es distinta la infracción que se presentó a las demandas.

“En dichos procesos se continúa el litigio [...] se comprobará que la legitimación de la señora Abarca ya estaba acreditada plenamente”

Vicente Fernández y Doña Cuquita Abarca (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Se subrayó que es completamente falso que el IMPI desechara procedimientos por falta de documentos que acreditaran a Cuquita Abarca, viuda del intérprete de Por tu maldito amor, como la heredera legítima para solicitar infracciones, ya que esto se acreditó desde la solicitud de las medidas cautelares.

“De los 12 procedimientos, el IMPI desechó incorrectamente unos (los que ya se está impugnado), pero admitió otros en idénticas condiciones”. Esto quiere decir que algunos de los documentos presentados inicialmente fueron desechados pero posteriormente se volvieron a presentar los mismos papeles, sin cambios, y fueron admitidos. Aún así seguirán con las acciones pertinentes.

Respecto a las acusaciones contra Televisa en materia civil, otro despacho especializado en ello lo está trabajando y por razones estratégicas no dieron más información. No obstante, dijeron que similar a lo que ocurre en materia penal (en donde hay una investigación de por medio) así como en lo referente a violencia mediática de género, hay acciones que están en curso.

(Foto: Captura de pantalla)

Aseguró la familia Fernández que no dejarán que de ningún modo “la conducta de Televisa” por reñir en contra de ellos y violar el marco de la legalidad quede impune. De todos las acciones en todos los frentes (IMPI, civil, penal, violencia de género), se informarán oportunamente las novedades.

“En conclusión: Ningún procedimiento está terminado, ni mucho menos. Son múltiples las acciones emprendidas”.

Cabe recordar que todo esto tiene origen desde que se supo que Televisa había grabado una bioserie basada en el legado de Vicente Fernández, pero sobre todo, porque se estrenó sin el permiso de Cuquita Abarca, quien únicamente le dio ese derecho a Netflix.

Se trata de la serie El último rey: El hijo del pueblo estelarizado por Pablo Montero, y que cuenta con las actuaciones de Angélica Aragón, Emilio Osorio y José Carlos Rui.

SEGUIR LEYENDO: