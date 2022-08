“A ti no te sale, cállate”: Emilio Osorio fue abucheado por cantar ‘Mujeres Divinas’ de Alejandro Fernández

El actor da vida a Alejandro Fernández en la bioserie de Televisa Univision

Emilio Osorio se encuentra en una etapa de constante disgusto con el público mexicano, pues tras darse a conocer que participaría en la polémica bioserie no autorizada de Televisa Univision sobre Vicente Fernández, más de uno acusó a su director, Juan Osorio, de hacer un gran acto de nepotismo -pues es su hijo- así como al joven cantante de no superar dicho personaje, Alejandro Fernández.

Muestra de ello es su más reciente y viral interpretación, pues aunque el proyecto de la televisora de San Ángel no fue renovado por una tercera parte como se tenía contemplado, debido a los bajos niveles de audiencia, las demandas en su contra y que los costos de producción eran más altos que el número de patrocinios que tenía a su disposición, el hijo de Niurka Marcos no quiere darle vuelta a la página con el Potrillo.

Por ello su versión de Mujeres Divinas ha sido todo un desastre y no por su capacidad vocal o de ejecución, sino por el hecho de que la canción le perteneció a El Charro de Huentitán y años más tarde la haría a un éxito Alejandro Fernández teniendo uno de los covers más exitosos de dicha melodía, pues incluso críticos de música lo consideran mejor que la original.

Bajo este panorama las críticas para Emilio Osorio no se han hecho esperar, pues mientras algunos argumentan que no tiene el mismo rango vocal que el padre e hijo menor de la dinastía Fernández, muchos más discuten que no se trata de un tema de talento sino de “superar” al personaje de la polémica bioserie, pues el hijo de Juan Osorio pasó de hacer pop al regional mexicano después del proyecto.

“¿De verdad seguirás queriendo copiar todo lo de Alejandro Fernández solo porque hiciste una mala interpretación de él en la serie que hizo tu papi”. “Increíble que a ti mismo te guste que la gente te trate mal, pues si ya te han dicho hasta el cansancio tus detractores que dejes el tema de la familia Fernández atrás tu quieres seguir causando controversia con ello”. “Por algo Televisa dejó el proyecto muerto sin una tercera temporada y tú crees que hacer un cover de Mujeres Divinas es buena idea, estas súper mal”. “No eres el Potrillo, de verdad ya déjalo ir”, escribieron en redes sociales.

Martín Urieta y las canciones para la dinastía Fernández

El compositor trabajó con Vicente Fernández muchos años Fotos: Alejandro Neyra - cuartoscuro.com / @_vicentefdez

Sus canciones han sido popularizadas por artistas como Antonio y Pepe Aguilar, Alberto Vázquez, Marco Antonio Muñiz, Juan Gabriel, Los Tigres del Norte, Bronco, Lila Downs, Banda El Recodo, La Sonora Santanera y por supuesto El Charro de Huentitán, a quien en 1987 le permitió estrenar masivamente el tema Mujeres Divinas, que perteneció a un álbum con el mismo nombre y que además contenía grandes éxitos como El Cuatrero, Como un Rey y Está Llorándome el Alma.

“Muchos dolores de cabeza”: Emilio sobre darle vida a Alejandro Fernández

“Muchos dolores de cabeza (risas). Lo que pasa es que al momento de ir leyendo (el guion) de este personaje, me di cuenta de que muchas escenas eran todo un reto, y no sólo es eso, también el hecho de que ya no era sólo interpretar al adolescente o al niño que estaba creciendo, personajes con los que a final de cuentas me identifico; aquí fue estudiar y comprender una mentalidad totalmente diferente a la mía, y tuve que buscar, de alguna manera, vínculos entre él (Alejandro Fernández) y yo para poder sentirme cómodo y lograrlo”, expresó para TVyNovelas.

Emilio aseguró que Juan Osorio no le ha regalado sus protagónicos (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

A pesar de que no ha sido la primera declaración con una similitud sobre la negativa de darle vida al Potrillo en televisión nacional, las constantes comparaciones ocasionadas por el trabajo de Emilio no han permitido que sus detractores hagan tregua.

