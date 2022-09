A centímetros de la muerte: Sandra Montoya reveló cómo fue encañonada en su casa de CDMX

Sandra Montoya compartió su preocupación tras ser encañonada en la puerta de su casa (Foto: Instagram/@sandra_montoya_artista)

Sandra Montoya compartió en redes sociales que se encuentra asustada luego de que, durante la tarde del viernes, cuando regresaba su casa, fue encañonada por varios sujetos. La cantante ya acudió con las autoridades correspondientes para levantar su denuncia.

Fue la noche del viernes 23 de septiembre que Sandra Montoya compartió con los seguidores de su cuenta de Instagram que fue víctima de un ataque que atentó contra su integridad, pero debido a su reacción, logró salir de esta situación.

La también actriz relató que al llegar a su casa, ubicada en la colonia Del Valle en la Ciudad de México, un sujeto la encañonó a ella y a un amigo que la acompañaba.

“Hola a todos, soy Sandra Montoya y gracias a todos por su apoyo, fue un momento terrible, terrible, la verdad. Estoy con mi amigo Juan, nos encañonaron llegando a la casa de ustedes, gracias a Dios no tenemos heridos”, comenzó su video, evidentemente nerviosa y rodeada de varios elementos de la policía y sus vecinos.

Según comentó en entrevista con Marco Antonio Silva, al momento en que los sujetos los encañonaron, su reacción inmediata fue correr, pues su primer pensamiento es que intentarían meterlos a la casa a la fuerza, y ahí podría ser su fin. Aunque sabe que correr fue algo instintivo y que fue una acción muy riesgosa, considera que fue su “salvación”.

Y es que, una vez que los vecinos la vieron corriendo, se acercaron a ver qué sucedía y activaron diferentes alarmas, lo que permitió a ella y a su amigo salir de esta situación completamente bien.

“Yo salí corriendo, sé que es una inconsciencia y horrible, pero me imaginé que de pronto nos iban a meter a la casa y nos iban a hacer terrible todo. No sé, mi salvación fue salir corriendo y en ese entonces salieron los del negocio de al lado, sonaron alarmas, llegó la policía, llegó todo el mundo”

Después de que llamaron a la policía y varios elementos llegaron al lugar, llevaron a Sandra a levantar su denuncia al Ministerio Público. Por el momento, según explicó la también violinista, tanto ella como su amigo, tendrán elementos se seguridad cuidándolos, pues desconocen si el atacante los quería asaltar o secuestrar ya que sabía en dónde vive Montoya.

La cantante compartió que la tarde del viernes un sujeto atentó contra su integridad y la de un amigo en la colonia Del Valle

“Ahorita me llevan al MP a poner la denuncia, pero fue horrible, por lo pronto vamos a estar con seguridad todo el tiempo, porque no sabemos qué querían, si querían secuestrarme, si querían... no sé, no sabemos nada, pero nos encañonaron”, finalizó su video la también violinista.

No es la primera vez que Sandra Montoya atraviesa una situación traumática en su vida, pues recientemente se sinceró acerca de que en dos ocasiones estuvo a punto de perder la vida a manos de dos de sus exparejas.

Luego del feminicidio de Yrma Lydya, de quien era amiga Sandra, en el programa De Primera Mano comentó que el asesinato de la joven cantante la hizo recordar que durante un noviazgo, su pareja la ahorcó y, además, le desfiguró la cara a golpes.

“La verdad, sé que estoy viva porque en ese momento, como siempre, Dios estaba conmigo y yo creo que mi mamá andaba rezando por sus hijos, pero si no, no lo estuviera contando tampoco y hubiera sido cuestión de segundos, que el hombre me agarró y me estaba ahorcando”, recordó la artista en el funeral de su amiga.

