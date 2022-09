Joanna Vega-Biestro no creyó en las disculpas de Gustavo Adolfo Infante: “Fue al calor de la obligación”

(Fotos: Instagram)

Después de que hace unas semanas, Gustavo Adolfo Infante arremetiera en vivo contra sus compañeras en Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, los involucrados han dado todo tipo de declaraciones al respecto. Incluso, el presentador del Minuto que cambió mi destino tuvo que disculparse en un par de ocasiones por violentar a las dos famosas y amenazar con renunciar al matutino en caso de que no despidieran a una de ellas.

Así, tras esta polémica situación y las transmisiones posteriores de la sección Pájaros en el alambre -donde sucedió todo- los conductores se han mostrado aún tensos y no del todo cómodos al aire. Fue en este sentido que recientemente, Joanna volvió a romper el silencio y confesó que ella no sintió sincera la disculpa que Gustavo Adolfo Infante les dio.

Todo sucedió durante una entrevista en el canal de Tony Aguirre en Youtube. Ahí, la conductora de Sale el Sol señaló por qué le pareció forzada la actitud de arrepentimiento de su compañero.

“Honestamente creo que fue al calor de la obligación, porque en una entrevista que ofreció dijo que no se arrepentía y que no le caía bien yo y es válido pero esa línea de respeto creo que no se debe cruzar”, mencionó.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

Respecto al momento en que se dio la pelea, Joanna dijo que al escuchar todo lo que decía Infante no tuvo más remedio que defenderse, pues no quería darle un mal ejemplo a su familia.

“La realidad es que también, no sé si me lo entiendan, mi mente se fue a mi hija, ‘no voy a permitir que alguien quiera poner en duda lo que es su mamá’ y entonces fue de ‘no, no, no lo voy a permitir’ y mucho menos porque es un lugar que yo me he ganado trabajando de la manera más honesta, sin pisotear a nadie y es el sustento de mi hija. En mi casa trabajamos mi marido y yo pero entre los dos estamos educando a esta pequeñita’', comentó.

En cuanto a cómo se encuentra el ambiente de trabajo con Gustavo Adolfo después del desafortunado incidente, Vega-Biestro destacó que ella está enfocada, pero asumió que tal vez para el conductor es más difícil, pues ha hecho explícito que no es afín a ella.

‘’Yo creo que es más difícil para la persona (a la que no le caes bien) porque realmente yo voy y hago mi trabajo que supongo como él no está tan involucrado porque aquí somos colaboradores los cuatro y los cuatro no somos jefes nadie de nadie y tal vez por eso no se valora o no se dan cuenta de lo que hacemos y trabajamos porque pues sí trabajamos y mucho”, agregó.

Joanna reveló que no odia a Gustavo Adolfo, simplemente no es una persona con la que comparta cierto tipo de pensamientos.

‘’A mí la verdad es que no me cae mal, no comparto su manera de pensar y eso ha sido evidente pero somos diferentes pero él no me cae mal… (y) claro que no me pareció lo que se dijo, lo que pasó y traté de ser como muy clara de ‘no vamos a pasar esa línea jamás y no se va a permitir’, tratando de ser respetuosa porque creo que eso sí se llegó a notar”, añadió.

Además, la famosa destacó que, cuando sucedió todo sí llegó a pensar que tal vez lo mejor para ella sería renunciar a Sale el Sol, pero tras reflexionarlo se dio cuenta de que no era lo mejor.

“La realidad es que en ese momento yo quería salir corriendo pero a los dos minutos hablé conmigo misma y fue de, ‘tú no hiciste nada malo’ y ojalá no se me tome a soberbia ni mucho menos pero ‘yo no hice nada’ y si alguien cree que lo que hice estuvo mal, bueno, yo traté de defenderme de los ataques que yo estaba recibiendo, entonces sí, hubo unos minutos que dije, ‘yo ya no tengo nada qué hacer aquí’ pero después dije, ‘no, tengo mucho qué hacer aquí porque este lugar me ha dado grandes amistades, estoy trabajando con personas maravillosas y es una silla que yo me gané, nadie me la regaló”, acotó.

