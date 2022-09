Ingrid Coronado destapó que la familia de Fernando del Solar no ha buscado a sus hijos

Ingrid Coronado aseguró que sus hijos están bien, pero alejados de su familia paterna (Fotos: Instagram @ingridcoronadomx/@fernandodelsolar)

A casi dos meses de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado reveló que la familia de su exesposo no ha buscado a los hijos que tuvo con el argentino, así como tampoco la viuda del actor, Anna Ferro.

Desde que Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio, Ingrid Coronado ha tenido que enfrentar con su propio duelo y con el de sus hijos, Paolo y Luciano. Aunado a ello, según reveló en un encuentro con los medios, la familia paterna de los menores no la han contactado para hablar con ellos.

Coronado aseguró que, a pesar de que sus hijos no han tenido contacto con sus abuelos ni con Anna Ferro, viuda del argentino, no se siente triste, pues sus amigos y demás familiares los mantienen ocupados con diferentes actividades.

“No han tenido oportunidad de verlos (a su familia paterna), pero por parte de sus amigos, de su familia, ¿invitaciones?, les sobran. Realmente a veces tengo que pedir que me los presten a mí”, comentó Ingrid al ser cuestionada por la prensa acerca de Luciano y Paolo.

Por ello es que la prensa preguntó a la conductora si es por negativa de ella que los niños no han visto a la familia Del Solar, a lo que ella comentó que no les impondría algo así a sus hijos.

“Yo no tengo ninguna negativa de nada con ninguno de mis hijos, finalmente, mis hijos aunque sean chiquitos, toman sus propias decisiones, y la verdad es que ellos deciden qué es lo que quieren hacer con su apretadísima agenda”

Al ser cuestionada acerca de la razón por la cual la familia de su exesposo no ha querido contactar a los niños, Coronado respondió que no lo sabe y no es de su interés conocer los motivos del alejamiento de los papás de Fernando.

La ex conductora de Venga la Alegría recalcó que tanto Paolo como Luciano se encuentran bien y se están recuperando del fallecimiento de su papá de la mejor forma, pues no solo están llevando este proceso con especialistas, sino también con su familia y amigos.

“La verdad están muy bien, lo que yo te puedo decir es que mis niños están muy bien y yo agradezco que sean unos niños tan maravillosos, porque finalmente esa actitud es la que los ayuda a salir adelante y están muy bien, eso es lo más importante”

La polémica por los comentarios de Anna Ferro contra Ingrid Coronado

Debido a las diferentes declaraciones de Anna Ferro, Ingrid Coronado ha tenido que aclarar cómo terminó su relación con Del Solar (Foto: Getty Images)

Desde el día que Fer del Solar murió, Ingrid Coronado fue víctima de varias críticas debido la forma en que terminó su relación con el actor, además de las declaraciones que hizo Anna Ferro, viuda de Del Solar, en las que señaló que el actor había sido demandado por su exesposa poco antes de fallecer, lo que lo mantenía muy preocupado.

En medio de sus acusaciones, aseguró que el argentino siempre había pensado en sus hijos y trataba de cubrir sus necesidades de la mejor forma, motivo por el que aceptó que Ingrid fuera quien cobrara la renta de dos apartamentos que tanto Coronado como Fernando pusieron a nombre de los niños.

A través de su representante legal, la presentadora negó tales acusaciones, aseguró que ella en ningún momento inició un conflicto legal contra Del Solar y, por el contrario, él sí la demando en su divorcio.

Durante dicho conflicto, se determinó que cada uno cobraría la renta de un departamento y que Fernando debía dar pensión a sus hijos, pero no cumplió con sus responsabilidades durante más de un año antes de morir.

Aunado a ello, se destapó que la propiedad en la que el fallecido vivía con Anna Ferro es de Ingrid Coronado, por lo que posiblemente tenga que desalojarlo.

